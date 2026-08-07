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Husilerden Suudi Arabistan’a büyük saldırı: Yüzlerce asker öldü veya yaralandı

Husilerden Suudi Arabistan’a büyük saldırı: Yüzlerce asker öldü veya yaralandı Haber Videosunu İzle
Husilerden Suudi Arabistan’a büyük saldırı: Yüzlerce asker öldü veya yaralandı
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Yemen’de İran destekli Husiler, Yemen hükümetine bağlı askeri kamplar ile Suudi Arabistan’a ait askeri yığınakları balistik füze ve İHA’larla hedef aldı. Saldırılarda 30 asker hayatını kaybederken, Suudi Arabistan’ın yanında yer alan yüzlerce asker öldü veya yaralandı.

  • Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın bölgedeki askeri yığınaklarını hedef aldığını ve Er-Ruveyk, El-Aber ile Es-Saniyye bölgelerindeki kamplara balistik füze ve İHA ile saldırdığını duyurdu.
  • Husiler, saldırılarda Suudi Arabistan'ın yanında yer alan yüzlerce askerin öldüğünü veya yaralandığını öne sürdü; bu rakamlar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.
  • Yemen hükümetine bağlı Acil Durum Güçleri, Marib ve Hadramut'taki kamplara düzenlenen saldırılarda 30 askerin öldüğünü açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Yemen hükümetine bağlı Acil Durum Güçleri'ne ait askeri kamplara düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, saldırıların Suudi Arabistan'ın bölgede yaptığı öne sürülen askeri hazırlıklara karşı gerçekleştirildiğini savundu.

"ASKERİ YIĞINAKLAR SON HAZIRLIK AŞAMASINA ULAŞTI"

Suudi Arabistan ile Husiler arasında son dönemde yaşanan gerilime dikkat çeken Saree, Riyad yönetimini Yemen'e yönelik askeri hazırlık yapmakla suçladı.

Saree, "Suudi düşmanının yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kuşatma ve saldırılarını sürdürmekte ısrar etmesi üzerine, silahlı kuvvetlerimiz Suudi Arabistan'ın, Yemen halkına karşı gerilimi tırmandırma amacı taşıyan büyük çaplı askeri yığınaklar yaptığını, bunların son hazırlık aşamasına ulaştığını tespit etmiştir" dedi.

"ÇOK SAYIDA BALİSTİK FÜZE VE İHA İLE HEDEF ALDIK"

Husilerin bu gelişmenin ardından kapsamlı bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini söyleyen Saree, saldırıların gerçekleştirildiği bölgeleri de açıkladı.

Saree, "Bunun üzerine silahlı kuvvetlerimiz, Er-Ruveyk, El-Aber ve Es-Saniyye bölgelerindeki Suudi güçlerine ait askeri yığınaklar ile 1. ve 3. Acil Durum Tümeni'ne bağlı diğer kampları çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef alan geniş çaplı ve nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

"YÜZLERCE ASKER ÖLDÜRÜLDÜ VEYA YARALANDI" İDDİASI

Husiler, saldırılar sonucunda Suudi Arabistan'ın yanında yer alan yüzlerce askerin öldüğünü veya yaralandığını öne sürdü.

Açıklamada, "Ülkenin doğusundaki el-Vedia bölgesinde Suudi güçlerine ait çok sayıda kamp, askeri yığınak, depo ve silah imha edildi. Hedef alınan kamplarda bulunan çok sayıda askeri araç imha edildi" ifadeleri yer aldı.

Husilerin açıkladığı can kaybı ve hasara ilişkin rakamlar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

SUUDİ ARABİSTAN'A UYARI

Husiler açıklamalarında Suudi Arabistan'a Yemen'e yönelik "maceraperest girişimlerde bulunmaması" yönünde uyarıda da bulundu. Bölgedeki gerilimin daha fazla yükselmesinin sonuçlarından Riyad yönetiminin sorumlu olacağını savundu.

Açıklamada, Acil Durum Güçleri'ne ait kamplarda bulunan kişilere de bulundukları bölgelerden ayrılmaları çağrısı yapıldı.

Husiler, "Halkımız arasında yanıltılan ve aldatılanlara, çok geç olmadan Suudi düşman kamplarını terk edip evlerine dönmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YEMEN HÜKÜMETİ 30 ASKERİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Yemen'deki iç savaşta uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine bağlı Acil Durum Güçleri, Husilerin Marib ve Hadramut kentlerindeki askeri kamplara düzenlediği saldırılarda 30 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıa27648765@gmail.com:

bu İran kavurdan beter

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Tam tersine olmasin

yanıt6
yanıt3
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Neye göre İsrail ve uşakları tarafından bakarsan dediğin doğru

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

İran ve husileri tebrik ediyorum

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevap :

Tahminle iş yapıyorlar öldü veya yaralı ne demek !?

Yorum Beğen0
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