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Konya'da maskeli gasp dehşeti: Dükkan önündeki araçtan 1 milyon TL çalıp kayıplara karıştılar

Konya'da maskeli gasp dehşeti: Dükkan önündeki araçtan 1 milyon TL çalıp kayıplara karıştılar Haber Videosunu İzle
Konya'da maskeli gasp dehşeti: Dükkan önündeki araçtan 1 milyon TL çalıp kayıplara karıştılar
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Konya'da döviz bürosundan çıkan bir esnafı adım adım takip eden kar maskeli soyguncular, saniyeler içinde 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı çaldı. Kendilerini durdurmaya çalışan araç sahibini ezmekten çekinmeyen lüks araçlı gaspçılar, polisin "dur" ihtarına uymayıp barikatları aşarak kayıplara karıştı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

  • Konya'nın Selçuklu ilçesinde kar maskeli gaspçılar, dövizciden işlem yapan bir esnafın kamyonetinden yaklaşık 1 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını çalarak kaçtı.
  • Gaspçılar, araç sahibini ezmeye çalıştı ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kurulan barikatı aştı; kaçış sırasında çantayı yola attıkları öne sürüldü.
  • Soygun anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi ve emniyet güçleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon sürdürüyor.

Konya'da lüks bir araçla soygun gerçekleştiren kar maskeli gaspçılar, takip ettikleri sürücünün aracındaki 1 milyon TL değerindeki ziynet ve parayı çalarak kayıplara karıştı. Sürücüyü ezmekten son anda vazgeçen soyguncular, polis barikatını yıkarak kaçtı.

DÖVİZCİ ÇIKIŞI ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

Olay, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak'ta meydana geldi. Avize işiyle uğraşan bir esnaf, dövizciden işlem yaptıktan sonra 42 AVZ 10 plakalı kamyonetiyle boya almak üzere bir dükkanın önüne park etti. Yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasının bulunduğu çantayı araçta bırakıp içeri giren esnafı adım adım izleyen kar maskeli şüpheliler, lüks araçlarıyla sokakta önce keşif turu attı.

ARAÇ SAHİBİNİ EZMEYE ÇALIŞTILAR

Kamyonete yanaşan soygunculardan biri, sürücü camını kırarak içi para dolu çantayı saniyeler içinde kaptı. Olayı fark edip dükkandan fırlayan araç sahibi gaspçıların önüne atlasa da canını zor kurtardı. Şüpheliler, araç sahibinin üzerine kırarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

POLİS BARİKATINI AŞIP ÇANTAYI YOLA ATTILAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konya-Ankara kara yolunda plaka değiştirdiği tespit edilen kaçak zanlılar, polisin "dur" ihtarına uymayarak kurulan barikatı aştı. 

Kaçış güzergahında araçtaki çantayı yola attıkları öne sürülen kar maskeli şüphelileri yakalamak için emniyet güçleri geniş çaplı bir operasyon sürdürüyor. Soygun anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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