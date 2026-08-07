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Yol verme tartışmasında yaptığı yanına kâr kalmadı: Testereli saldırgan tutuklandı

Yol verme tartışmasında yaptığı yanına kâr kalmadı: Testereli saldırgan tutuklandı Haber Videosunu İzle
Yol verme tartışmasında yaptığı yanına kâr kalmadı: Testereli saldırgan tutuklandı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada otomobilinden inerek bir kişiyi darbeden ve ardından testereyle saldırmaya çalışan M.A.K., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, 180 bin lira para cezası uygulanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay araç kamerasına yansıdı.

  • Adana'nın Sarıçam ilçesinde 5 Ağustos'ta yol verme tartışması yaşayan M.A.K., A.H.Ş.'yi yumruklayıp dudaktan yaraladıktan sonra bagajdan aldığı testereyle saldırmaya çalıştı.
  • M.A.K.'ye aracından inip saldırması nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uygulandı ve otomobili trafikten menedildi.
  • M.A.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana'da 'yol verme' tartışmasında otomobilinden inerek A.H.Ş.'yi darbettikten sonra testereyle saldırmaya çalışan M.A.K. (40) tutuklandı.

Olay, 5 Ağustos'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte, otomobil sürücüleri M.A.K. ve A.H.Ş., yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. 

TESTEREYİ GÖRENLER DEHŞETE KAPILDI

Araçlarından inen sürücüler kavga etti. M.A.K.'nin yumruk attığı A.H.Ş., dudağından yaralandı. M.A.K., ardından otomobilinin bagajından aldığı testereyle A.H.Ş.'ye saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi. M.A.K., otomobiline binip bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Yaşananlar, araç kamerasına yansıdı.

TESTERELİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Trafik ekipleri M.A.K.'ye aracından inip A.H.Ş.'ye saldırmaya çalışması nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uyguladı. Otomobili de trafikten menedilen M.A.K.; çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAhmet bal bal:

şunları görüpte hala devletin paraya ihtiyacı var ceza kesiyor diyecek varmı acaba?

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Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıali tartan:

Devlet bu aldığı parayı sana geri vermiyor mu @evladı elektrik yol köprü hastane vs vs maaş aklına ne geliyorsa asker polis benim aklıma gelmeyen herşey gökten mi yağıyor bu saydıklarım senin benim vergimiz cezalarımız vs vs

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Haber YorumlarıMEHMET KELEŞ:

Sabır acıdır, Meyvesi tatlıdır. Biraz sabredelim, anlayış gösterelim. Küçük şeylere sabretmeyenin başına büyük işler gelir. Allah Sabredenlerle beraberdir.

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Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

doğru karar, böyle olmalı belki çaydırıcı olur.! yoksa sade para cezası fazla bir şey ifade etmiyor.!

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bencede dogru karar. ....Ceza Iyi olmus...yahu ha sen onden gitmissin ha oteki ne fakreder, onemli olan evinize barkiniza sapasaglam varmaniz. ...

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Haber Yorumları56t226kjz9:

hey gidi Eflak prensi 3.vlad

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