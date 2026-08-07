Yol verme tartışmasında yaptığı yanına kâr kalmadı: Testereli saldırgan tutuklandı

Adana'da 'yol verme' tartışmasında otomobilinden inerek A.H.Ş.'yi darbettikten sonra testereyle saldırmaya çalışan M.A.K. (40) tutuklandı.

Olay, 5 Ağustos'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte, otomobil sürücüleri M.A.K. ve A.H.Ş., yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

TESTEREYİ GÖRENLER DEHŞETE KAPILDI

Araçlarından inen sürücüler kavga etti. M.A.K.'nin yumruk attığı A.H.Ş., dudağından yaralandı. M.A.K., ardından otomobilinin bagajından aldığı testereyle A.H.Ş.'ye saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi. M.A.K., otomobiline binip bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Yaşananlar, araç kamerasına yansıdı.

TESTERELİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Trafik ekipleri M.A.K.'ye aracından inip A.H.Ş.'ye saldırmaya çalışması nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uyguladı. Otomobili de trafikten menedilen M.A.K.; çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı