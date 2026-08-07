Yol verme tartışmasında yaptığı yanına kâr kalmadı: Testereli saldırgan tutuklandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada otomobilinden inerek bir kişiyi darbeden ve ardından testereyle saldırmaya çalışan M.A.K., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, 180 bin lira para cezası uygulanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay araç kamerasına yansıdı.
- Adana'nın Sarıçam ilçesinde 5 Ağustos'ta yol verme tartışması yaşayan M.A.K., A.H.Ş.'yi yumruklayıp dudaktan yaraladıktan sonra bagajdan aldığı testereyle saldırmaya çalıştı.
- M.A.K.'ye aracından inip saldırması nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uygulandı ve otomobili trafikten menedildi.
- M.A.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Adana'da 'yol verme' tartışmasında otomobilinden inerek A.H.Ş.'yi darbettikten sonra testereyle saldırmaya çalışan M.A.K. (40) tutuklandı.
Olay, 5 Ağustos'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte, otomobil sürücüleri M.A.K. ve A.H.Ş., yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.
TESTEREYİ GÖRENLER DEHŞETE KAPILDI
Araçlarından inen sürücüler kavga etti. M.A.K.'nin yumruk attığı A.H.Ş., dudağından yaralandı. M.A.K., ardından otomobilinin bagajından aldığı testereyle A.H.Ş.'ye saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi. M.A.K., otomobiline binip bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine giden taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Yaşananlar, araç kamerasına yansıdı.
TESTERELİ SALDIRGAN TUTUKLANDI
Trafik ekipleri M.A.K.'ye aracından inip A.H.Ş.'ye saldırmaya çalışması nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uyguladı. Otomobili de trafikten menedilen M.A.K.; çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.