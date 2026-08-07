Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu'ndan haber var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastaneden sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildi. Tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.
Ankara'daki bir hastanede sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Selvi Kılıçdaroğlu'nun durumunda olumlu gelişmeler yaşandı. Doktorları tarafından yapılan son muayene ve değerlendirmeler sonucunda, sağlık durumunun iyiye gittiği tespit edilerek hastaneden taburcu edilmesine karar verildi.
TEDAVİ SÜRECİ EVDE SÜRECEK
Hastaneden ayrılan Selvi Kılıçdaroğlu'nun tıbbi takibi ve nekahat dönemi kendi evinde devam edecek. Evdeki dinlenme ve bakım sürecinin hekimlerin tavsiyesi ve kontrolü doğrultusunda sürdürüleceği öğrenildi.