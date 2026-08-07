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İffet'in Cemil'i Faruk Peker isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, huzurum kalmadı

İffet'in Cemil'i Faruk Peker isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, huzurum kalmadı Haber Videosunu İzle
İffet'in Cemil'i Faruk Peker isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, huzurum kalmadı
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“İffet” filmindeki Cemil karakteriyle hafızalara kazınan Faruk Peker, sakin bir yaşam için yerleştiği Muğla Köyceğiz'deki dağ köyünde komşularıyla sorun yaşadığını açıkladı. Gürültü ve tehdit iddialarında bulunan usta oyuncu, “Bu yaşadığım resmen terör. Sürekli tacize uğruyorum ve huzurum kalmadı” dedi.

  • Yeşilçam oyuncusu Faruk Peker, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki dağ köyünde 75 yaşındaki komşusu ve üç kişinin kendisini uzun süredir rahatsız ettiğini iddia etti.
  • Peker, komşularının evinin yarım metre ötesine masa koyduğunu, yatak odasına 3,5 metre mesafede gürültü yapıp alkol aldıklarını ve kendisini 'canını sıkarız' diye tehdit ettiklerini öne sürdü.
  • Faruk Peker, yaşadığı tartışmaya rağmen polisi aramadığını belirtti.

Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden Faruk Peker, sakin bir hayat sürmek amacıyla yerleştiği Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki bir dağ köyünde komşularıyla yaşadığı anlaşmazlığı anlattı.

Sabah'ın haberine göre Peker, 75 yaşındaki yan komşusu ve beraberindeki üç kişinin kendisini uzun süredir rahatsız ettiğini iddia etti.

Yaşadıklarından dolayı huzurunun kalmadığını söyleyen Peker, “Bu yaşadığım resmen terör. Sürekli tacize uğruyorum ve huzurum kalmadı” ifadelerini kullandı.

“BİZ SİZİ MERAK EDERKEN SİZ TATİL YAPIYORMUŞSUNUZ DEDİM”

Komşusuyla ilişkilerinin daha önce iyi olduğunu belirten Faruk Peker, yaşananların nasıl başladığını da anlattı.

Peker, “Yan komşum yaşlı başlı, ona yemek veriyordum, afiyette olup olmadığını kontrol ediyordum. Kalça çıkığı vardı. Üç haftadır yoktu ortada, ben de sevindim. O da ben Antalya'daydım dedi. Biz sizi merak ederken siz tatil yapıyormuşsunuz dedim” sözleriyle süreci aktardı.

YATAK ODASININ 3,5 METRE ÖTESİNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Komşusunun yanında iki genç ve bir kadın misafirin bulunduğunu söyleyen Peker, evinin hemen yakınında oturup yüksek ses çıkardıklarını öne sürdü.

Peker, komşularının gölge olduğu gerekçesiyle kendi evine çok yakın bir noktaya masa koyduklarını belirterek, “Bir problem var, evinin esas olması gereken bölgesinde değil, benim sınırımın yarım metre ötesine masa koymuşlar gölge diye. Benim yatak odama da 3,5 metre. Gençler de alkollü içecek içiyorlar. Maç izleyip bağırıyorlar. Ben de uyku uyuyamıyorum” dedi.

“CANINI SIKARIZ DEDİLER”

Gürültü nedeniyle komşularını sessiz olmaları konusunda uyardığını anlatan Peker, bu uyarının ardından tartışma çıktığını ileri sürdü.

Ünlü oyuncu yaşananları, “Sessiz olmaları konusunda uyardım. ‘Biz gürültü etmiyoruz ki’ dediler. ‘Canını sıkarız’ dedi, gittim yanına ‘Canımı sıkacaksan hemen sık’ dedim. ‘Biz ev sahibiyiz, sen kiracısın’ dediler” sözleriyle anlattı.

POLİSİ ARAMADI

Faruk Peker, yaşanan tartışmaya rağmen polisi aramadığını da söyledi. Peker, “Nişantaşı çocuğuyuz biz, aklıma bir şey geldi. Neyse içimden bir ses yapma dedi” ifadelerini kullandı.

Komşularının davranışlarından uzun süredir rahatsız olduğunu öne süren oyuncu, yaşadığı durumu bir kez daha “Bu yaşadığım resmen terör. Sürekli tacize uğruyorum ve huzurum kalmadı” sözleriyle dile getirdi.

YEŞİLÇAM'DAN DAĞ KÖYÜNE UZANAN HAYAT

Faruk Peker, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı ve senaryosunu Yavuz Turgul'un kaleme aldığı 1982 yapımı “İffet” filmindeki Cemil karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Peker, şehir hayatını geride bırakarak doğayla iç içe sakin bir yaşam sürmek amacıyla Köyceğiz'deki bir dağ köyüne yerleşti. Ancak ünlü oyuncu, son açıklamasında komşularıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle aradığı huzuru bulamadığını söyledi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErener:

Huzursuz şekilde ömrünü tüketen insanlar var sen daha yeni mi tanıştın huzursuzlukla

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bu adaminda huzursuz olmasinin normal karsilanmasi anlamina gelmez...

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Bu dünyada huzur bulamassın huzur ötede

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Haber Yorumlarıali tartan:

Sen niye gitmedin öteden mi yazdın yoksa

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