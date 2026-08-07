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Dev kamyonun altında sürüklendi, burnu bile kanamadan kurtuldu

Dev kamyonun altında sürüklendi, burnu bile kanamadan kurtuldu Haber Videosunu İzle
Dev kamyonun altında sürüklendi, burnu bile kanamadan kurtuldu
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12 yaşındaki çocuğun devasa kamyonun tekerlekleri altına düşüp sürüklendiği korkunç anlar Brezilya'da yaşandı. Mucizevi şekilde yaralanan çocuğa tır şoförü tüm tıbbi masraflarını karşılayacağını söyledi.

  • Brezilya'nın Firminopolis kentinde 12 yaşındaki bir çocuk, ceketi Volvo FH 540 markalı bir tıra takılınca tekerleklerin altına sürüklendi ancak yalnızca sol bileğinde kırık ve dirseğinde sıyrıklarla kurtuldu.
  • Kaza Çarşamba günü Avenida Joaquim David caddesinde meydana geldi; çocuk okuldan eve dönerken tır GO-060 otoyoluna dönüş yapıyordu.
  • Tır sürücüsü kazadan haberi olmadığını belirterek Askeri Polisle iletişime geçti ve çocuğun tüm tıbbi masraflarını karşılamayı teklif etti.

12 yaşındaki bir çocuğun devasa bir kamyonun tekerlekleri altına savrulduğu, ancak mucizevi bir şekilde ayağa kalkıp yürüyerek uzaklaştığı o şoke edici anlar kameraya yansıdı.

Brezilya’nın Avenida Joaquim David caddesinde bisikletini sürükleyerek yürüyen küçük çocuğun ceketi, o sırada yoldan geçen bir kamyona takıldı. Yürekleri ağza getiren görüntülerde, bisikleti bir tarafa savrulan ilkokul öğrencisinin dev lastiklerin altına çekilerek sürüklendiği anlar yer aldı.

Korkunç olay, Çarşamba günü Brezilya'nın orta kesiminde yer alan Firminopolis kentinde meydana geldi. Çocuk okuldan eve dönerken, Volvo FH 540 markalı dev tır GO-060 otoyoluna dönüş yapıyordu.

Çok dingilli dev tırın birkaç kasası çocuğun yanından geçtikten sonra, ceketinin araca takılmasıyla talihsiz çocuk tekerleklerin altına fırladı. Küçük çocuğun bedeninin asfalt üzerinde metrelerce sürüklendiği görüldü.

Ancak mucizevi bir şekilde tırın ezmediği çocuk, olaydan sonra ayağa kalkarak yürümeye başladı.

Olayı gören yakındaki bir eczanenin çalışanları hemen yardıma koşarak çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Sürücü Olay Yerinden Ayrıldı

Hospital Santa Gemma’daki sağlık görevlilerinin bildirdiğine göre; çocuk sol bileğinde bir kırık ve dirseğinde bazı sıyrıklarla olayı atlatmayı başardı. Küçük çocuğun, Goiania'daki Dr. Valdemiro Cruz Eyalet Acil Durum Hastanesi'ne (Hugol) sevk edilerek ameliyata alınacağı öğrenildi.

Tır sürücüsünün ise kazayı ancak bir arkadaşının kendisine olay anına ait videoyu göndermesiyle öğrendiği belirtildi.

Sürücü, Askeri Polisle iletişime geçerek birine çarptığından kesinlikle haberi olmadığını ve bu yüzden yoluna devam ettiğini söyledi. Çocuğun, dikiz aynasının kör noktasında kaldığını ifade eden sürücü, polisten annenin iletişim bilgilerini talep etti.

Aileye destek olacağını belirten tır şoförü, çocuğun tüm tıbbi masraflarını karşılamayı teklif etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin Ayaydin:

Oldurmeyen Allah oldurmuyor... Yiyecek ekmegi varmis demekki...

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