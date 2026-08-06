Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın tutuklanan ağabeyi Hür Ağbaba’nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ PARTİLİ AĞBABA'NIN AĞABEYİ İLE BAĞLANTILI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bağlantıları olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tespitler üzerine Diyarbakır ve Malatya'da Hür Ağbaba ve bir şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyede savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hür Ağbaba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞBABA’NIN MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ MASAK RAPORUNDA

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talebi üzerine Hür Ağbaba’nın mali profili, şirket ilişkileri, banka hesapları ve mal varlığı MASAK tarafından mercek altına alındı.

MASAK tarafından 28 Temmuz 2026 tarihinde hazırlanan raporda; Ağbaba’nın hesaplarında kaynağı açıklanmaya muhtaç, olağan dışı veya şüpheli işlem bulunup bulunmadığının araştırılmasının istendiği belirtildi. İnceleme, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunun düzenlendiği TCK’nın 282’nci maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

2023’TE PARA TRAFİĞİ ADETA PATLADI

Rapordaki bankacılık verileri, Hür Ağbaba’nın para transferlerinde özellikle 2023 yılından itibaren keskin bir yükseliş yaşandığını gösterdi.

2022’de TL cinsinden para giriş ve çıkışlarının toplamı yaklaşık 30,5 milyon lirayken, bu rakam 2023’te 95 milyon lirayı aştı. Böylece toplam TL transfer hacmi bir yılda yaklaşık yüzde 211 arttı.

Hür Ağbaba’nın 2023 yılında hesaplarından 48 milyon 441 bin lira çıktığı, hesaplarına ise 46 milyon 587 bin lira girdiği belirlendi.

Para trafiği 2024’te daha da büyüdü. Söz konusu yılda 58 milyon 92 bin liralık çıkışa karşılık 46 milyon 840 bin liralık giriş gerçekleşti. Yalnızca bir yıldaki toplam transfer hacmi 104 milyon 932 bin liraya ulaştı.

MASAK, 2023 ve 2024 yıllarındaki bu yükselişi raporunda açıkça “keskin artış” olarak nitelendirdi. 2025’te gerileme görülmesine rağmen işlem hacminin genel seviyeye göre yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

2020-2026 ARASINDA 343 MİLYON LİRALIK TRANSFER

Rapora göre Hür Ağbaba’nın 2020-2026 yılları arasındaki TL transferlerinde toplam 172 milyon 192 bin lira para girişi, 170 milyon 968 bin lira ise para çıkışı gerçekleşti.

Böylece Ağbaba’nın kişisel hesaplarındaki yalnızca TL cinsinden brüt transfer trafiği 343 milyon lirayı geçti. Buna yüz binlerce avro ve dolar üzerinden gerçekleştirilen işlemler de eklendi.

Soruşturmanın, söz konusu milyonluk transferlerin hangi ticari ilişkilere dayandığını; faturalarının, sözleşmelerinin ve ödeme belgelerinin bulunup bulunmadığını açıklığa kavuşturması bekleniyor.

ŞİRKETTEN 70,4 MİLYON LİRA NAKİT ÇEKİLDİ

Rapordaki en dikkat çekici tespitlerden biri, Hür Ağbaba’nın yüzde 50 ortaklık kaydı bulunan Trio Girişim Mühendislik İnşaat Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketiyle ilgili oldu.

Şirketin banka hesaplarından 2025 yılı içinde 35 ayrı işlemle toplam 70 milyon 411 bin 866 lira nakit çekildiği belirlendi.

Nakit işlemler arasında 25 Eylül 2025 tarihinde tek seferde çekilen 23 milyon 801 bin 860 lira öne çıktı. Ayrıca 4 milyon 400 bin lira, 3 milyon 500 bin lira ve 3 milyon 150 bin lira gibi yüksek tutarlı nakit çekimler gerçekleştirildi.

İşlem açıklamalarında ağırlıklı olarak “Mustafa Öztürk’e ödenen” ifadesinin yer aldığı, bazı işlemlerin ise “İbrahim Beyazkaya’ya ödenen” açıklamasıyla yapıldığı görüldü.

Milyonlarca liranın neden nakit çekildiği, bu kişilere hangi mal veya hizmet karşılığında ödendiği ve paranın nihai olarak nerede kullanıldığı raporda açıklanmıyor.

KİŞİSEL HESAPTAN DA 20 MİLYONLUK NAKİT ÇIKIŞI

Nakit hareketlerinin yalnızca şirket hesabıyla sınırlı kalmadığı belirlendi. Hür Ağbaba’nın kişisel banka hesaplarından 2020 yılında 20 milyon 309 bin lira, 2025 yılında ise 20 milyon 489 bin lira nakit çekildi.

2024 yılında hesaplara yatırılan nakit para miktarı 19 milyon 416 bin lirayı buldu. MASAK, dönem dönem yaşanan bu artışları “dikkat çekici” olarak değerlendirdi.

2017-2026 yılları arasında Ağbaba’nın hesaplarından toplam 66 milyon 328 bin lira nakit çekildiği, 55 milyon 864 bin lira nakit yatırıldığı kayıtlara geçti. Döviz cinsinden nakit işlemler de rapora yansıdı.

ŞİRKETLERDEN ŞAHSİ HESABA 115 MİLYON LİRA

Raporda, Hür Ağbaba ile ortaklık kaydı bulunan şirketler arasındaki yüksek tutarlı para transferleri de ayrıntılı şekilde sıralandı. Ağbaba İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinden Hür Ağbaba’ya 107 milyon 620 bin lira gönderildi. Hür Ağbaba’dan aynı şirkete giden para ise 26 milyon 716 bin lira oldu.

Trio Girişim’den Ağbaba’ya 7 milyon 250 bin lira gönderilirken, Ağbaba’dan Trio Girişim’e 84 milyon 120 bin lira aktarıldı.

Rapordaki şirketler tablosuna göre ortaklık bağlantısı bulunan şirketlerden Hür Ağbaba’ya toplam 115 milyon 61 bin lira gönderildi. Ağbaba’dan şirketlere yapılan transferler ise 111 milyon 345 bin liraya ulaştı.

Şirket hesapları ile kişisel hesaplar arasındaki toplam brüt para trafiği 226 milyon lirayı aştı. Bu işlemlerin sermaye aktarımı, borç, alacak, kâr payı veya ticari ödeme niteliğinde olup olmadığı raporda belirtilmedi.

VELİ AĞBABA İLE MİLYONLUK TRANSFERLER

MASAK raporunun karşı taraf tablosunda “Veli Ağbaba” adına da dikkat çekici işlemler yer aldı. “Veli Ağbaba” isimli kayıt üzerinden Hür Ağbaba’nın hesaplarından 4 milyon 193 bin lira çıktığı, karşı taraftan ise 53 bin lira geldiği görüldü.

Ayrıca kısmen maskelenmiş kimlik numarasıyla “Ağbaba Veli” adına düzenlenen ayrı bir satırda 1 milyon 398 bin 700 liralık para çıkışı kaydedildi.

Raporda bu iki kaydın aynı kişiye ait olup olmadığına ilişkin kesin bir değerlendirme yapılmadı. Ancak transferlerin CHP’li Veli Ağbaba’yla bağlantılı olup olmadığı, paraların hangi gerekçeyle gönderildiği ve işlemlerin ticari veya şahsi dayanağının bulunup bulunmadığı soruşturmanın cevaplaması gereken başlıklar arasında yer aldı.

ŞİRKETLER VE TAŞINMAZLAR DA RAPORA YANSIDI

Hür Ağbaba’nın yıllar içinde inşaat, turizm, tarım, emlak ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda şirkette ortaklık kaydının bulunduğu belirlendi. Raporda çıkış tarihi görünmeyen ortaklıklar arasında Ağbaba İnşaat’ta yüzde 40, Trio Girişim’de yüzde 50, Melid Turizm’de yüzde 30, MİMOK Yatırım’da yüzde 20 ve Malatya Organik Tarım’da yüzde 20 hisse kayıtları yer aldı.

TAKBİS verilerinde ise Malatya’nın Yeşilyurt, Battalgazi ve Yazıhan ilçelerinde çok sayıda arsa, tarla, mesken, kerpiç ev, bahçe ve kavaklık kaydı bulunduğu görüldü.

Hür Ağbaba adına İzmir Foça’da 2023 yılında satış yoluyla edinilmiş bir arsa da tespit edildi. Malatya’daki çok sayıda taşınmazın ise 2025 yılında intikal yoluyla edinildiği belirtildi. Raporda Ağbaba adına kayıtlı herhangi bir motorlu araca rastlanmadığı ifade edildi.

HÜR AĞBABA’NIN ESKİ KOVUŞTURMA KAYITLARI DA RAPORDA

MASAK’ın UYAP incelemesinde Hür Ağbaba hakkında 2011-2019 yılları arasında “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarından kovuşturma kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Raporda bu dosyaların akıbetine, beraat veya mahkûmiyet kararı bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi yer almadı. Bu nedenle söz konusu kayıtlar, kesinleşmiş bir suç tespiti olarak değil, MASAK raporuna yansıyan kovuşturma geçmişi olarak değerlendirilmelidir.