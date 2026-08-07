Takımlarımız yüz güldürüyor! Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası ülke puanı yine arttı

UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 10 kişi kaldığı mücadeleyi Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 kazandı. Beşiktaş, bu sonuçla gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki rövanş karşılaşması, 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlılar, play-off turuna yükselmesi halinde Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Beşiktaş'ın deplasmanda Hradec Kralove'yi mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Son sıralamaya göre Türkiye, 47.575 puanla 9. basamakta yer aldı. Türkiye'nin hemen önünde 51.562 puanla Hollanda, arkasında ise 44.025 puanla Çekya bulunuyor.

Güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:

1- İngiltere - 101.852 puan

2- İtalya - 87.660 puan

3- İspanya - 82.368 puan

4- Almanya - 80.116 puan

5- Fransa - 67.653 puan

6- Portekiz - 63.650 puan

7- Belçika - 57.850 puan

8- Hollanda - 51.562 puan

9- Türkiye - 47.575 puan

10- Çekya - 44.025 puan

11- Polonya - 43.525 puan

12- Yunanistan - 41.312 puan