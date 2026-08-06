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'Çerçeve Yasa'ya imza atmayan MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var...

'Çerçeve Yasa'ya imza atmayan MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var...
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'Terörsüz Türkiye' sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzacısı olduğu çerçeve yasa teklifinde, MHP'li İzzet Ulvi Yönter'in imzasının bulunmaması dikkat çekti. Yönter'in teklifin Meclis'e sunulmasının ardından yaptığı paylaşım ise siyasi kulislerde merak uyandırdı. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden mart ayında ayrılan Yönter, "Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…" ifadelerini kullandı.

  • Çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teklifin ilk imzacısı oldu.
  • MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, teklifin imza listesinde yer almadı ve sosyal medyadan 'Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun' paylaşımı yaptı.
  • Yönter, 27 Mart'ta MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti; Bahçeli bu istifanın akademik çalışmalar için müsaade istemesi nedeniyle olduğunu açıklamıştı.

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturması amacıyla hazırlanan çerçeve yasa teklifi, 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

BAHÇELİ'NİN İLK İMZACISI OLDUĞU TEKLİFTE MHP'DEN FİRE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzacısı olduğu teklif, MHP grubunun tamamından destek alırken İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in imza listesinde yer almaması dikkat çekti.

Gazeteci Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiş olmasına karşın partideki milletvekilliği görevi ve üyeliği devam eden İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter teklife imza atmadı.

YÖNTER'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Teklifin imza listesinde adının bulunmamasının ardından Yönter, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yönter mesajında, "Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…" ifadelerini kullandı.

MART AYINDA GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

İzzet Ulvi Yönter’in yasa teklifine imza vermemesi, 27 Mart tarihinde parti yönetiminden ayrılış sürecini yeniden gündeme taşıdı. Yönter, o dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerle istifasını duyurmuştu: "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."

BAHÇELİ "AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN MÜSAADE İSTEDİ" DEMİŞTİ

Yönter’in istifasının ardından parti içinde bir kriz olduğu iddiaları konuşulurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuya açıklık getirmişti. Bahçeli, Yönter’in akademik çalışmalarına ağırlık vermek amacıyla kendisinden "müsaade istediğini" belirterek, istifa kararının arkasında herhangi bir kırgınlık veya küskünlük bulunmadığını vurgulamıştı.

Tüm bu geçmişe rağmen, MHP Lideri Bahçeli'nin ilk imzacısı olduğu ve büyük önem atfettiği çerçeve yasa teklifinde Yönter'in imzasının yer almaması siyasi kulislerde yeniden tartışma konusu oldu.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıdoğan öksüz:

Başkan öl diyince ölecek değil ya. Bugüne kadar yaptıkları saçmalıklara bir yenisini ekliyorlar. Türkiye'nin tüm milli değerlerini yok ettiler. İmza atmamakla, hala tek tükte olsa bize de umut verdi.

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Apo ve Selo ileriki aylarda serbest kalcak.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

Hemen kalmazlarsa Hükümetin Ayıbıdır.

yanıt6
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Haber YorumlarıHayri Sayan:

adam gibi adam izzet ulvi yönter

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbilgehan erciyas:

Ne adamlığını gördün ,mesela?

yanıt4
yanıt6
Haber YorumlarıYılmaz Şirin:

Mümkün değil .zaten çıkmak da istemezler böyle her imkana sahip. Ve guvendeler dışarıda böyle rahat edemezler .yani çık deseler de çıkmazlar

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