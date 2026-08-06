Meclis'te 'fezleke gizliliği' tartışması: İktidar ve muhalefet aynı noktada birleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler gündeme geldi, siyasi parti grup başkanvekilleri konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkanvekili Bingöl, dünkü birleşimde, söz konusu gündeme ilişkin siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yapılan değerlendirme sonucunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de konunun paylaşılmasına yönelik ortak karar geliştiğini söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş ile telefonda görüşme yaptığını aktaran Bingöl, fezlekelere ilişkin konuyu kendisiyle detaylı şekilde görüştüğünü ifade ederek fezleke gündemine ilişkin grup başkanvekillerine yerlerinden ikişer dakika verdi.

YENİ YOL GRUBU: MASUMİYET KARİNESİNE HALEL GETİRİLMİŞTİR

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, milletvekilleri hakkında düzenlenen fezlekelerin geçmişte dönem sonuna bırakıldığını, ancak bu uygulamanın daha sonra değiştirildiğini söyledi. Özdağ, bu süreçte milletvekillerinin "derdest edildiğini" belirterek, bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti niteliğine zarar verdiğini savundu.

Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekelerin kapalı şekilde gönderildiğini ifade eden Özdağ, fezlekelerin ancak dilekçeyle incelenebildiğini ve ilgili milletvekillerine teslim edilmediğini söyledi. Fezlekelerin kamuoyuna yansımasına tepki gösteren Özdağ, "Burada Veli Ağbaba ve Özgür Özel'le ilgili yapılan işlemler doğru değildir. Kim bunu ifşa ettiyse, Adalet Bakanlığı mı veyahut da Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurları mı, bürokratları mı, bunlar hakkında işlem yapılmalıdır" dedi.

Fezlekeler nedeniyle Özel ve Ağbaba'nın peşinen suçlu ilan edildiğini savunan Özdağ, "Masumiyet karinesine de halel getirilmiş olmasını takbih ediyorum ve kınıyorum. Keser döner sap döner, bir gün de hesap döner, unutmayın bunu. Türkiye hukuk devleti olacaktır. Özgür Özel'in ve Veli Ağbaba'nın bu noktada yanındayız, Meclis iradesi üzerine başka bir irade de tanımıyoruz, masumiyet karinesine de inanıyoruz" diye konuştu.

Selçuk Özdağ

İYİ PARTİ: DAHA MECLİS'E GELMEDEN KAMUOYUNA SERVİS EDİLİYOR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, demokratik ülkelerde milletvekillerinin yasama sorumsuzluğu ve kürsü dokunulmazlığı bulunduğunu belirterek, bunun millet adına görev yapan vekillere tanınmış bir hak olduğunu söyledi.

Meclis'te ağırlıklı olarak muhalefet milletvekillerine ait binin üzerinde fezleke bulunduğunu ifade eden Çömez, kendisi hakkında da çok sayıda fezleke hazırlandığını aktardı. Bakanlarla ilgili yolsuzluk iddialarını gündeme getirmesi ve çeşitli konularda yaptığı açıklamalar nedeniyle fezlekelerle karşı karşıya kaldığını belirten Çömez, "Bunları yaparsanız bu ülkede demokrasiyi kurum ve kurallarıyla işler hale getiremezsiniz" ifadesini kullandı.

Fezlekelerin gizlilik içinde Meclis'e ulaştırıldığını ve yalnızca muhatabına teslim edildiğini belirten Çömez, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekelerin ise Meclis'e ulaşmadan kamuoyuna yansıdığını kaydetti. Turhan Çömez, "Bu son derece yanlıştır. Bu, demokrasiye vurulmuş bir darbedir, demokrasinin kurum ve kurallarının işleyişine getirilmiş bir darbedir" değerlendirmesini yaptı.

Çömez, TBMM Başkanı ile Adalet Bakanı'na çağrıda bulunarak, fezlekelerin ifşa edilmesinden sorumlu olanların tespit edilmesini istedi. Çömez, "Daha Meclise gelmemiş fezlekelerin kamuoyuna yansıtılması ve medyadaki infaz mangaları marifetiyle insanların itibarlarının infaz edilmesi kabul edilemez" dedi.

Turhan Çömez

MHP: SORUŞTURMALARDA GİZLİLİK ESASTIR

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da TBMM'de halen çok sayıda milletvekiline ait fezleke bulunduğunu, bunun yalnızca bu yıla özgü bir durum olmadığını belirtti. Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre soruşturmalarda gizliliğin esas olduğunu ifade eden Kılıç, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bu gizliliğin korunması gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda da defaatle beyanda bulunduk" diye konuştu.

Filiz Kılıç

DEM PARTİ: FEZLEKELERLE SİYASET DİZAYN EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, fezlekelerin hukuku işletmek amacıyla değil, Meclis'i hedef almak amacıyla hazırlandığını savundu. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan sürecin 2016'dan bu yana devam ettiğini söyleyen Temelli, bu anlayışın süreceğini düşündüğünü belirtti. Fezlekelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve kürsü dokunulmazlığının bulunduğunu ifade eden Temelli, "Savcıların bu yöntemi, aslında siyaseti dizayn etmek, hukuku baypas etmekten başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin halkın temsilcisi olduğunu vurgulayan Temelli, fezlekelerin siyasete müdahale anlamına geldiğini dile getirdi. Fezlekelerin kamuoyuna servis edilerek, kişiler hakkında ön yargı oluşturulduğunu ve sosyal medya üzerinden "itibar suikastı" yapıldığını öne süren Temelli, "Bunu en iyi biz biliyoruz. 2016 yılından beri sürdürülen bu anlayış sonucu bakın arkadaşlarımız hala cezaevinde. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ cezaevinde, Can Atalay cezaevinde. Neden? Suçlu mu bunlar? Hayır değil. Tamamen işte bu zihniyetin sonucu olarak siyasete karşı yürütülen bir hukuksuzluktur, bir an önce buna son verilmelidir" diye konuştu.

Sezai Temelli

YENİ PARTİ: FEZLEKELER MİLLETVEKİLLER KARŞI TEHDİT UNSURU OLARAK KULLANILIYOR

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, milletvekillerine tanınan yasama dokunulmazlığının görevlerini özgürce yerine getirebilmeleri amacıyla Anayasa'da düzenlendiğini hatırlatarak, bugün muhalefet milletvekilleri hakkında binlerce fezleke bulunduğunu söyledi.

"Bu fezlekeler bir tehdit olarak basında, kamuoyunda milletvekillerine karşı kullanılıyor" diyen Başarır, milletvekilleri hakkında düzenlenen fezlekelerin yargılama sürecinin görev süresinin ardından da işletilebildiğini ifade etti.

Suçüstü ve çok ağır suçlar dışında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ya da henüz Meclis'e ulaşmayan fezlekelerin ifşa edilmesinin "çok vahim" olduğunu söyleyen Ali Mahir Başarır, şöyle devam etti: "'Bugün biz iktidardayız, çoğunluğumuz var'. Yarın olmayabilir. İşte, yarın da sizin hakkınızı, hukukunuzu savunmak, tehdit altında o kürsüde konuşmamanız için hepimiz bu konuda bir duruş göstermeliyiz. Anayasa ve bizim için çizilen sınır çok önemli, bunu birlikte korumalıyız. Tabii ki milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yoktur ama ben bakıyorum, bazı fezlekeleri konuşuyorum, tüm partilerde aynı, benzer fezlekeler var. 'Gelsin, dokunulmazlığı kalksın' diyemeyiz çünkü ceza yasamız da Anayasa da çok güzel bir düzenleme yapmış, zaman aşımı duruyor. Birçok suçta durmaz, yirmi beş yıl sonra bile zaman aşımı işler ama milletvekili için böyle bir şey yok. O yüzden, gelin, burada, hukukumuzu, yaptığımız görevin ne kadar kutsal bir görev olduğunu hep beraber idrak edelim, bu konuda hep beraber duruş sergileyelim."

Ali Mahir Başarır

CHP: YARGISIZ İNFAZI DOĞRU BULMUYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç da birkaç ay önce kendisi hakkında hazırlanan bir fezlekeyi basından öğrendiğini belirterek, konunun ne olduğunu öğrenebilmek için günlerce uğraştığını söyledi. Henüz içeriği bilinmeyen ve Meclis'e ulaşmayan fezlekelerin kamuoyuna yansıtılmasını eleştiren Kılıç, "Herhangi bir milletvekilinin, hele de bir genel başkanın yargısız bir şekilde infaz edilmesini Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak doğru bulmuyoruz" dedi.

Partilerinin dokunulmazlık konusundaki yaklaşımının, tüzük ve programlarında açık şekilde yer aldığını belirten Kılıç, milletvekillerinin Meclis'te millet adına söz aldığını ifade etti. Kılıç, herkesin yaptığı işin hesabını vermesi gerektiğini ancak fezlekelerin ifşa edilmesi ve bunun "yargısız infaza" dönüşmesini doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Sevda Erdan Kılıç

AK PARTİ: SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ İLKESİNE RİAYET EDİLMESİ HEPİMİNİZ TEMENNİSİDİR

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise Türkiye Cumhuriyeti kanunları önünde hiç kimsenin ayrıcalıklı olmadığını belirterek, herkesin işlediği suçun karşılığını hukuk önünde vermesi gerektiğini söyledi. Konuya genel çerçevede yaklaştığını ifade eden Yenişehirlioğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157'nci maddesinin soruşturmanın gizliliğini düzenlediğini belirterek, "157'nci madde gereğince savunma haklarına zarar vermemek ve kanundaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla soruşturma evresinde usul işlemlerinin gizli yürütülmesini ifade eder. Bu temel ilke delillerin toplanmasını ve suçsuzluk karinesini korumayı amaçlar, buna riayet edilmesi hepimizin temennisidir" diye konuştu.

Bahadır Yenişehirlioğlu

BAŞKANVEKİLİ BİNGÖL: MASUMİYET KARİNESİ KONUSUNDA TÜM GRUPLAR ORTAKLAŞTI

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ise grup başkanvekillerinin açıklamalarında soruşturmaların gizliliği ve masumiyet karinesinin önemine vurgu yaptıklarını belirterek, "Bunlar çok değerlidir ve bütün gruplar bu konuda ortaklaşmıştır" dedi.

TBMM'nin ortaya koyduğu ortak yaklaşımın bundan sonraki süreçte de gözetilmesi gerektiğini ifade eden Bingöl, "Umut ediyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki ortaklaşılan bu tavrına bundan sonra her aşamada dikkat edilmesi ve ona göre davranılması çok önemlidir. Zira, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan bütün milletvekillerinin hakkını, hukukunu gözetmek hepimizin asli görevidir çünkü milletvekilleri halk adına siyaset yapıyorlar, yeri geliyor birçok konuda düşünce beyan ediyorlar, muhalefet ediyorlar, eleştiriyorlar, öneriyorlar. 'Kürsü dokunulmazlığı' diye bir mevzu var ama kürsüde konuşan arkadaşlara bile fezleke gönderiliyor, akıllara zarar bir iş bu. O açıdan, bunun artık sonlanması için bu dayanışmayı, bu kültürü bizim yaygınlaştırarak devam etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fezlekelerin Meclis'e ulaşma sürecine de değinen Bingöl, dosyaların savcılıktan Adalet Bakanlığı'na, oradan da TBMM'ye gönderildiğini belirterek, herhangi bir ifşanın Meclis'e ulaşmadan önce gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Bingöl, TBMM bürokratlarının bu süreçle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu görevi hassas bir şekilde ifa eden arkadaşlarımızın bu konunun dışında olduğunu da ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com