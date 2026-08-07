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Felç geçirdi, vazgeçmedi: 97 yaşındaki süper babaanne gökyüzünde dünya rekoru kırdı

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97 yaşındaki Betty Bromage, yaşın cesaretin önünde engel olmadığını bir kez daha kanıtladı. Geçen yıl geçirdiği ağır felce rağmen hayalini ertelemeyen İngiliz büyükanne, çift kanatlı bir uçağın kanadına bağlanarak yaklaşık 130 kilometre hızla gökyüzüne yükseldi. Rekor denemesi başarıyla sonuçlanan Bromage, Guinness Dünya Rekorları'na adını bir kez daha yazdırdı.

  • İngiltere'de yaşayan 97 yaşındaki Betty Bromage, çift kanatlı bir uçağın kanadına bağlanarak saatte yaklaşık 130 kilometre hıza ulaşan uçuşuyla Guinness Dünya Rekoru'nu yenileyerek 'dünyanın en yaşlı kadın kanat akrobatı' unvanını korudu.
  • Bromage, ilk kez 87 yaşındayken wing walking deneyimi yaşadı ve bu sıra dışı sporu son uçuşuyla birlikte altıncı kez gerçekleştirdi.
  • 2025 yılında geçirdiği ağır felcin ardından, kendisini tedavi eden Cheltenham General Hospital sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve hastane yararına bağış toplamak amacıyla yeniden gökyüzüne çıktı.

İngiltere'de yaşayan 97 yaşındaki Betty Bromage, yaşına ve geçirdiği ağır felce meydan okuyarak bir kez daha gökyüzüne çıktı. Çift kanatlı bir uçağın kanadına emniyet kemerleriyle bağlanan Bromage, saatte yaklaşık 130 kilometre hıza ulaşan uçuşuyla Guinness Dünya Rekoru'nu yenileyerek "dünyanın en yaşlı kadın kanat akrobatı (wing walker)" unvanını korudu.

87 YAŞINDA BAŞLADI, 97'SİNDE REKORUNU YENİLEDİ

The People'ın haberine göre, macera tutkusunu hayatının ilerleyen dönemlerinde keşfeden Betty Bromage, ilk kez 87 yaşındayken uçağın kanadına çıkarak wing walking deneyimi yaşamıştı. Son uçuşuyla birlikte bu sıra dışı sporu altıncı kez gerçekleştiren Bromage, yıllar önce kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu yeniden geliştirerek adını tarihe bir kez daha yazdırdı.

FELÇTEN SONRA GÖKYÜZÜNE DÖNDÜ

2025 yılında geçirdiği ağır felcin ardından uzun bir tedavi süreci geçiren Bromage, kendisini tedavi eden Cheltenham General Hospital sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve hastane yararına bağış toplamak amacıyla yeniden cesaretini ortaya koydu. Felç nedeniyle konuşmasında bazı zorluklar yaşadığını söyleyen Bromage, fiziksel olarak ise kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

130 KİLOMETRE HIZLA HAVADA

Rekor denemesi sırasında uçağın kanadına özel emniyet sistemleriyle bağlanan 97 yaşındaki maceraperest, yaklaşık 130 kilometre hıza ulaşan uçuş boyunca Guinness kuralları gereği en az beş dakika havada kaldı. Uçuş sırasında gerçekleştirilen akrobatik manevralar ise izleyenlerden büyük alkış aldı.

"YAPAMAM KELİMESİ SÖZLÜĞÜMDE YOK"

Yaşına rağmen yeni deneyimlerden vazgeçmeye niyeti olmadığını söyleyen Betty Bromage, başarısının sırrını şu sözlerle anlattı:

"İnsanlar sürekli 'Yapamam' diyor. Ama benim sözlüğümde böyle bir kelime yok. Yapabiliyorsanız deneyin. Hayat aksi halde çok sıkıcı olur."

97 yaşındaki Bromage, sağlık durumu elverdiği sürece önümüzdeki yıllarda yeniden gökyüzüne çıkmayı hedeflediğini de dile getirdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

laan bu ne?))bende yaslandim diyordum)

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