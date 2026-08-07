Adana'da servis plakası ihalesine tepki! Belediye önünde arbede çıktı
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 300 yeni servis plakası için ihale kararı almasına tepki gösteren servisçiler belediye önünde eylem yaptı. Binaya girmeye çalışan grupla güvenlik görevlileri arasında arbede çıkarken polis biber gazıyla müdahale etti. Oda Başkanı Aydın Bulut, yeni plakaların sahaya sürülmesi halinde 2 bin 500 servis aracının hizmet vermeyeceğini söyledi.
- Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yeni servis plakaları açmak için ihale kararı alması, servis aracı işletmecilerinin belediye binası önünde eylem yapmasına neden oldu.
- Belediye binasına girmeye çalışan gruba güvenlik görevlileriyle arbede yaşandı; polis biber gazıyla müdahale ederek grubu uzaklaştırdı.
- Oda Başkanı Aydın Bulut, 300 yeni plakanın ihale edilmesi halinde 2 bin 500 servis aracının hizmet vermeyeceğini ve yolların kapatılacağını belirtti.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yeni servis plakaları açmak için ihale kararı alması, kentteki servis aracı işletmecilerinin tepkisine neden oldu.
Piyasada plaka fazlalığı bulunduğunu savunan Adana Servis Aracı İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, araçlarıyla belediye hizmet binasının önüne gelerek eylem yaptı.
BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE ARBEDE ÇIKTI
Belediye önünde slogan atan grup, hizmet binasına girmeye çalıştı. Bu sırada güvenlik görevlileri ile grup arasında arbede çıktı.
Polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale ederek belediye binasından uzaklaştırdı. Çevik kuvvet polisi de bölgede önlem aldı.
"2 BİN 500 SERVİS ARABASI HİZMET VERMEYECEK"
Grup adına belediye hizmet binası önünde basın açıklaması yapan Adana Servis Aracı İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Bulut, piyasaya yeni plakaların sürülmesi halinde kazançlarının azalacağını söyledi.
Bulut, "300 plakayı ihale edip sahaya sürecekseniz, 2 bin 500 servis arabası hizmet vermeyecek. Otobüs işletmesinin önüne arabalarını çekip yolları kapatacaklar. Plakalar sahaya sürülürse hizmet vermeyeceğiz. Bizim feryadımıza kulak vermezler ise bu işin sonu ne olursa olsun devam edecek" ifadelerini kullandı.
AÇIKLAMANIN ARDINDAN DAĞILDILAR
Servis aracı işletmecileri, basın açıklamasının ardından belediye hizmet binasının önünden ayrıldı.