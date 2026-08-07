Adana'da servis plakası ihalesine tepki! Belediye önünde arbede çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yeni servis plakaları açmak için ihale kararı alması, kentteki servis aracı işletmecilerinin tepkisine neden oldu.

Piyasada plaka fazlalığı bulunduğunu savunan Adana Servis Aracı İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, araçlarıyla belediye hizmet binasının önüne gelerek eylem yaptı.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE ARBEDE ÇIKTI

Belediye önünde slogan atan grup, hizmet binasına girmeye çalıştı. Bu sırada güvenlik görevlileri ile grup arasında arbede çıktı.

Polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale ederek belediye binasından uzaklaştırdı. Çevik kuvvet polisi de bölgede önlem aldı.

"2 BİN 500 SERVİS ARABASI HİZMET VERMEYECEK"

Grup adına belediye hizmet binası önünde basın açıklaması yapan Adana Servis Aracı İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Bulut, piyasaya yeni plakaların sürülmesi halinde kazançlarının azalacağını söyledi.

Bulut, "300 plakayı ihale edip sahaya sürecekseniz, 2 bin 500 servis arabası hizmet vermeyecek. Otobüs işletmesinin önüne arabalarını çekip yolları kapatacaklar. Plakalar sahaya sürülürse hizmet vermeyeceğiz. Bizim feryadımıza kulak vermezler ise bu işin sonu ne olursa olsun devam edecek" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN DAĞILDILAR

Servis aracı işletmecileri, basın açıklamasının ardından belediye hizmet binasının önünden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı