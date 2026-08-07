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ABD Hava Kuvvetleri, Ben Gurion Havaalanı'ndan yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı

ABD Hava Kuvvetleri, Ben Gurion Havaalanı'ndan yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
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Bölgedeki çatışmalar ve askeri hareketlilik tüm hızıyla devam ederken, İsrail’in ana havacılık merkezi Ben Gurion Havalimanı’nda beklenmedik bir kriz patlak verdi. Havalimanında konuşlanan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait dev havadan yakıt ikmal uçakları, sivil seyahat trafiği tıkandığı gerekçesiyle aprondan tahliye edilmeye başlandı. Sivil havacılık yetkililerinin "operasyonlar kilitlenme noktasına geldi" uyarısı üzerine, askeri filonun bir kısmı alandan çıkarılıyor.

  • ABD Hava Kuvvetleri, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu havadan yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı.
  • Çekilmenin ana nedeni, bölgedeki çatışmaların sona ermesi değil, sivil havacılıktaki rekor yolcu baskısı ve operasyonel kriz riskini önlemek.
  • İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, en yoğun sezonda aksamaları önlemek için askeri yakıt ikmal araçlarının çekilmesini talep etti; Ağustos'ta 2,6 milyondan fazla yolcu bekleniyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda konuşlu havadan yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başlamasının arkasında bölgedeki çatışmaların sona ermesi değil, sivil havacılıktaki rekor yolcu baskısı çıktı. Sivil ulaşım yetkililerinin ticari uçuş trafiğini koruma talebi üzerine askeri uçakların bir kısmı aprondan tahliye edilmeye başlandı.

N12’nin haberine göre, askeri birliklerin tesisten ayrılışı her ne kadar diplomatik anlaşma beklentileri ve güvenlik dinamikleriyle aynı döneme denk gelse da ana neden havalimanındaki operasyonel kriz riskini önlemek.

İSRAİL "GİDİN" DEDİ 

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, havalimanının en yoğun sezonunda aksamalar yaşanmaması adına askeri yakıt ikmal araçlarının çekilmesini talep etti. Havalimanı yönetimi, Ağustos ayında tesisten 2,6 milyondan fazla yolcunun geçeceğini tahmin ediyor; bu da 7 Ekim sonrası kaydedilen en yüksek trafik anlamına geliyor.

REKOR YOĞUNLUK ÖNCESİ PİSTLERDE YER AÇILIYOR

Günlük ortalama 100 bin yolcunun geçeceği Ben Gurion'da özellikle Perşembe ve 17 Ağustos Pazartesi günleri yoğunluğun zirve yapması bekleniyor. ABD’ye ait stratejik yakıt ikmal filosunun alandan ayrılmasıyla birlikte, en yoğun seyahat dönemine giren ticari uçuşlar için pist ve apron kapasitesinde kritik bir rahatlama sağlanması hedefleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Gelin Türkiye'ye Trampın ismini verdiğimiz hava limanı sizleri bekliyor

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