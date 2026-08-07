Akaryakıta indirim bekleyenlere zam şoku! Rakam da belli oldu
Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle benzinin litre fiyatına 1,43 TL'lik artış öngörülürken, Eşel Mobil Sistemi desteğiyle sürücülerin deposuna yaklaşık 1,06 TL zam yansıyacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapılan 4,35 TL'lik dev indirimin tamamı ÖTV düzenlemesine gittiği için tabela fiyatlarına indirim olarak yansımamıştı.
- Benzinin litre fiyatına 1,43 TL zam bekleniyor, ancak Eşel Mobil Sistemi nedeniyle ÖTV karşılaması sonrası pompaya yansıyacak tutar yaklaşık 1,06 TL olacak.
- Geçen günlerde giren ve cuma gününden itibaren geçerli olan 4,35 TL'lik indirim tamamen ÖTV düzenlemesiyle karşılandığı için tabela fiyatlarına yansımadı.
- Zam öncesi İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 67,24 TL, motorin 80,01 TL, LPG 33,79 TL; Ankara'da benzin 68,20 TL, motorin 81,14 TL, LPG 33,89 TL olarak satılıyor.
Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve ABD-İran hattındaki gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki seyir pompaya zam olarak yansımaya hazırlanırken, indirim haberlerinin ardından gözler yeni fiyat artışına çevrildi.
BENZİNE 1,43 TL ZAM BEKLENTİSİ:
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatında 1,43 TL’lik bir artış öngörülüyor. Ancak Eşel Mobil Sistemi devreye gireceği için artışın yüzde 25'i Özel Tüketim Vergisi'nden ( Ötv ) karşılanacak. Böylece zam tutarının pompaya yansıyan kısmının yaklaşık 1,06 TL olması bekleniyor.
4,35 TL'LİK İNDİRİM NEDEN POMPAYA YANSIMADI?
Geçtiğimiz günlerde giren ve cuma gününden itibaren geçerli olan 4,35 TL’lik fiyat indirimi, sürücülerin deposuna doğrudan yansımamıştı. Söz konusu indirimin tamamı ÖTV düzenlemesi kapsamında karşılandığı için tabela fiyatlarında herhangi bir düşüş yaşanmadı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Pompa zammı öncesinde büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekilde:
İstanbul (Avrupa Yakası)
- Benzin: 67,24 TL
- Motorin: 80,01 TL
- LPG: 33,79 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
- Benzin: 67,08 TL
- Motorin: 79,87 TL
- LPG: 33,19 TL
Ankara
- Benzin: 68,20 TL
- Motorin: 81,14 TL
- LPG: 33,89 TL
İzmir
- Benzin: 68,50 TL
- Motorin: 81,41 TL
- LPG: 33,79 TL