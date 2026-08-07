Akaryakıta indirim bekleyenlere zam şoku! Rakam da belli oldu

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve ABD-İran hattındaki gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki seyir pompaya zam olarak yansımaya hazırlanırken, indirim haberlerinin ardından gözler yeni fiyat artışına çevrildi.

BENZİNE 1,43 TL ZAM BEKLENTİSİ:

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatında 1,43 TL’lik bir artış öngörülüyor. Ancak Eşel Mobil Sistemi devreye gireceği için artışın yüzde 25'i Özel Tüketim Vergisi'nden ( Ötv ) karşılanacak. Böylece zam tutarının pompaya yansıyan kısmının yaklaşık 1,06 TL olması bekleniyor.

4,35 TL'LİK İNDİRİM NEDEN POMPAYA YANSIMADI?

Geçtiğimiz günlerde giren ve cuma gününden itibaren geçerli olan 4,35 TL’lik fiyat indirimi, sürücülerin deposuna doğrudan yansımamıştı. Söz konusu indirimin tamamı ÖTV düzenlemesi kapsamında karşılandığı için tabela fiyatlarında herhangi bir düşüş yaşanmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Pompa zammı öncesinde büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 67,24 TL

Motorin: 80,01 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 67,08 TL

Motorin: 79,87 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 68,20 TL

Motorin: 81,14 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 68,50 TL

Motorin: 81,41 TL

LPG: 33,79 TL

Kaynak: Haberler.com