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Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok

Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok Haber Videosunu İzle
Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok
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Kulüp arayışını sürdüren 40 yaşındaki Sergio Ramos, antrenman görüntülerini paylaştı. Tecrübeli savunma oyuncusunun kaslı ve atletik görünümü dikkat çekerken, hırslı antrenman videosu binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kariyerine devam etmek için kulüp arayışını sürdüren 40 yaşındaki savunma oyuncusu Sergio Ramos, antrenman görüntülerini paylaştı. Kaslı ve atletik görünümüyle dikkat çeken tecrübeli futbolcunun hırslı antrenman videosu binlerce beğeni ve yorum aldı.

SERGIO RAMOS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yeni kulübünü arayan 40 yaşındaki savunma oyuncusu Sergio Ramos, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, gerçekleştirdiği antrenmandan görüntüler paylaşarak son halini gösterdi.

KASLI VE ATLETİK HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Ramos'un kaslı ve atletik görünümü büyük beğeni aldı. 40 yaşındaki savunma oyuncusunun hırslı şekilde çalıştığı antrenman videosu binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıfrrs986xst:

Bu kadarını da yapsın yani senelerini vermiş profesyonel parasını burada kazanıyor ben paramı burada kazansaydım 55 Yaşına kadar öyle formumda olurdum

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Haber YorumlarıMUSTAFA SERDAR KIRAN:

kumda iyi koşuyu çimde nasıl bakalım.

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Haber YorumlarıAtacan Tuğtekin:

en zoru kum da kardeşim çim buna göre daha hafif kalır !

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