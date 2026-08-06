Haberler

Italiano'dan galibiyetin şifresi: Oyuna forvet aldım çünkü...

Italiano'dan galibiyetin şifresi: Oyuna forvet aldım çünkü...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italino, 1-0 kazandıkları Hradec Kralove maçının ardından görüşlerini aktardı. Italiano, oyuncu değişiklikleri ile ilgili "Oh'un yanına bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşündüm. Oyuna forvet aldım çünkü kontratak yakalamak istedim. Sadece savunma isteseydim daha da gömülecektik ve işimiz zorlaşacaktı. Cesur olduk ve bunun da karşılığını alarak kazandık." dedi.

  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yendi.
  • Teknik direktör Vincenzo Italiano, 10 kişi kaldıktan sonra çift forvete dönerek kontratak yakalamak istediğini ve bu cesur hamlenin galibiyeti getirdiğini söyledi.
  • Italiano, takımın büyük potansiyeli olduğunu, ikinci maça hazırlanıp tur atlamaları gerektiğini ve bu maçın ikinci ayağının da bulunduğunu belirtti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

''BU YÜZDEN ACI ÇEKTİK''

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Avrupa'da kolay maç olmadığını gördük. Avrupa'da her deplasman ve her rakip zordur, bugün bunu gördük. Çok önemli bir galibiyet aldık. İkinci maçı da çalışmamız lazım. İyi yaptığımız şeyler de vardı ama bazı hatalar da yaptığımızı söyleyebilirim. 10 kişi kalmak kötü oldu. Bu yüzden çok acı çektik. Bu takımın çok büyük potansiyeli var. Daha ileri gidebilir. İkinci maça hazırlanmamız, kazanmamız ve tur atlamamız gerekiyor." dedi.

''DAHA BİTMİŞ BİR ŞEY YOK''

Eksik oynamanın zor olduğunu vurgulayan Italiano, "10 kişi savunmak çok zordur. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bugün zor bir işi başardık. Takımın 10 kişi kalmasını istemem. Bu, çok zor bir şey. Geçen maç Rashica, bu maç Semih yedekten girip gol attı. Bu, takımın nasıl bir ruhla oynadığını gösteren bir şey. Bu yüzden çok mutluyum. Daha bitmiş bir şey yok. Bu maçın ikinci ayağı da var. Semih gol attığı için çok mutluyum. Oynamayan bir atak oyuncusu gol attığında mutlu oluyorum. Çünkü onların gole ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

''OYUNA FORVET ALDIM ÇÜNKÜ...''

İlk yarıda rakibe çok top vermediklerini söyleyen 48 yaşındaki teknik adam, 10 kişi kaldıktan sonra çift forvete dönülmesiyle ilgili olarak da "Oh'un yanına bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşündüm. Oyuna forvet aldım çünkü kontratak yakalamak istedim. Sadece savunma isteseydim daha da gömülecektik ve işimiz zorlaşacaktı. Cesur olduk ve bunun da karşılığını alarak kazandık." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSeko:

Neyse lig başlayınca gerçekle yüzleşince buda başlar ağlamaya....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem ÖÇAL:

Tabi her sezon olduğu gibi bu sezonda örgütlerden şampiyonluk sözü almışsınız

yanıt10
yanıt1
Haber YorumlarıSeko:

Cem etiniz ne butunuz ne sizin bi kere kadro zaten bitik bak üç dört hafta sonra

yanıt1
yanıt8
Haber YorumlarıCem ÖÇAL:

Seko:Bende onu diyorum zaten 1 milyar euroluk transferde yapsak arkamızda örgütler yok gaysaray gibi

yanıt12
yanıt1
Haber YorumlarıMehmt Alkan:

Bu adam iş yapar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko:

Hı hı ...

yanıt1
yanıt7

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

İşte "Yeni Parti"nin yeni binası: Açılacağı tarih manidar
Odessa'da seferberlik gerilimi! Kadın götürülmek istenen adama sarılıp bırakmadı

Otomobilin kapısı açıldı, askeri gören kadın çığlık çığlığa kaldı
Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi

Göç krizinde 'misilleme' tehdidi: Eğer pazar gününe kadar kalkmazsa...
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler