Abonelik sistemini açtı, paraya para demiyor! İşte Melek Mosso'nun aylık kazancı

Şarkıcı Melek Mosso, müzik kariyerinin yanı sıra özel yaşamı ve dijital platformlardaki çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. Instagram’da ücretli abonelik sistemini kullanan Mosso’nun abone sayısı ve buradan elde ettiği aylık gelir belli oldu.

İKİ YILLIK EVLİLİĞİ TEK CELSEDE BİTMİŞTİ

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini geçtiğimiz ekim ayında sona erdirmişti. Çift, karşılıklı anlaşarak tek celsede boşanmıştı.

Özel hayatındaki gelişmelerin yanı sıra çalışmalarını sürdüren Mosso, Instagram’ın ücretli abonelik özelliğini de kullanmaya başladı. Ünlü şarkıcı, bu sistem üzerinden abonelerine özel içerikler sunuyor.

AYLIK ABONELİK ÜCRETİ 39,99 TL

Instagram’da 859 bin takipçisi bulunan Melek Mosso, ücretli abonelik sistemine katılmak isteyen takipçileri için aylık ücreti 39,99 TL olarak belirledi.

Mosso’nun platformda 2 bin 804 ücretli abonesinin bulunduğu öğrenildi.

AYLIK GELİRİ 110 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Abonelik ücreti ile abone sayısı üzerinden yapılan hesaplamaya göre Mosso’nun ücretli üyeliklerden elde ettiği brüt gelir aylık yaklaşık 112 bin TL'ye ulaşıyor.

Söz konusu rakam, platform kesintileri ve olası vergiler hesaba katılmadan yapılan hesaplamayı ifade ediyor.

Kaynak: Haberler.com