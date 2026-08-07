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Abonelik sistemini açtı, paraya para demiyor! İşte Melek Mosso'nun aylık kazancı

Abonelik sistemini açtı, paraya para demiyor! İşte Melek Mosso'nun aylık kazancı
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Instagram’da ücretli abonelik sistemini kullanan Melek Mosso’nun 2 bin 804 aboneye ulaştığı öğrenildi. Aylık abonelik ücretini 39,99 TL olarak belirleyen ünlü şarkıcının, bu sistem üzerinden ayda yaklaşık 112 bin TL brüt gelir elde ettiği hesaplandı.

  • Melek Mosso'nun Instagram ücretli abonelik ücreti aylık 39,99 TL olarak belirlendi.
  • Melek Mosso'nun Instagram'da 2 bin 804 ücretli abonesi bulunuyor.
  • Melek Mosso'nun ücretli üyeliklerden elde ettiği brüt aylık gelir, kesintiler hariç yaklaşık 112 bin TL.

Şarkıcı Melek Mosso, müzik kariyerinin yanı sıra özel yaşamı ve dijital platformlardaki çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. Instagram’da ücretli abonelik sistemini kullanan Mosso’nun abone sayısı ve buradan elde ettiği aylık gelir belli oldu.

İKİ YILLIK EVLİLİĞİ TEK CELSEDE BİTMİŞTİ

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini geçtiğimiz ekim ayında sona erdirmişti. Çift, karşılıklı anlaşarak tek celsede boşanmıştı.

Özel hayatındaki gelişmelerin yanı sıra çalışmalarını sürdüren Mosso, Instagram’ın ücretli abonelik özelliğini de kullanmaya başladı. Ünlü şarkıcı, bu sistem üzerinden abonelerine özel içerikler sunuyor.

AYLIK ABONELİK ÜCRETİ 39,99 TL

Instagram’da 859 bin takipçisi bulunan Melek Mosso, ücretli abonelik sistemine katılmak isteyen takipçileri için aylık ücreti 39,99 TL olarak belirledi.

Mosso’nun platformda 2 bin 804 ücretli abonesinin bulunduğu öğrenildi.

AYLIK GELİRİ 110 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Abonelik ücreti ile abone sayısı üzerinden yapılan hesaplamaya göre Mosso’nun ücretli üyeliklerden elde ettiği brüt gelir aylık yaklaşık 112 bin TL'ye ulaşıyor.

Söz konusu rakam, platform kesintileri ve olası vergiler hesaba katılmadan yapılan hesaplamayı ifade ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

İyi ki cennet var cehennem var

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıArda Baki:

her şeye yorum yapıyorsun dostum biraz azaltsan mı

yanıt0
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Haber YorumlarıCevap :

Arap masallarına inanmaya devam et bakalım !

yanıt0
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Haber Yorumlarıgirilmez:

Millet aç

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHALİS ER:

:)))))

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıErsin Null Null:

neti söylesenize oğlum net 56 bin geçiyor eline oda bunun için çerez parası

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıv5ysq624hg:

bunlara hangi mallar para yatıryo anlamiyom

Yorum Beğen3
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