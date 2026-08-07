Yapay zeka telifleri ve yıllar sonra çözülen cinayetler: Ekrem Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Iğdır’da düzenlenen 13. Dijital Medya Çalıştayı’na katıldı. Gazetecilerle sohbet ederek soruları yanıtlayan Bakan Gürlek’e, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur "yapay zeka" ve "faili meçhul cinayetler" üzerine kritik sorular yöneltti.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği’nin (TİGAD) geleneksel hale getirdiği Dijital Medya Çalıştayı’nın 13’üncüsü, 06–10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Iğdır’da gerçekleştiriliyor. Dijital medyanın geleceği ve internet gazeteciliğinin dönüşümünün kapsamlı şekilde ele alındığı organizasyona; Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 150 gazeteci, medya yöneticisi, akademisyen ve sektör temsilcisi katıldı.

RESMİ AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çalıştayın resmi açılışı, Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlendi. Açılış programında Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, TİGAD Iğdır İl Temsilcisi Halit Öztürk, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, milletvekilleri ve protokol üyeleri konuşma yaptı. Programın soru-cevap bölümünde ise Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e “yapay zeka” ve “faili meçhul cinayetler” ile ilgili sorular yöneltti.

EKREM TEYMUR: YAPAY ZEKA TELİFLERİ VE YILLAR SONRA ÇÖZÜLEN CİNAYETLERİN SORUMLULUĞU NE OLACAK?

Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur’un, Bakan Gürlek’e yönelttiği sorular şu şekilde oldu: "İlk sorum yapay zekayla ilgili. İşte bir yapay zeka bir metin oluşturduğunda, bu metne orijinal olarak esinlendiği metnin sahibi, daha sonra türetilmiş olan bu metnin sahibinden hak iddiasında bulunursa bunun ispatı, belirlendirilmesi, işte yargılanması nasıl yapılacak? Buna dair bir çalışmanız var mı?

İkinci olarak da gene kısaca söyleyeyim. Şimdi bu faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması topluluğunda, dijital olarak, yapay olarak yeni bir çalışma var mı? Bu çok önemli. Yalnız şöyle bir durum da var. Ben mesela takip ediyoruz basın mensubu olarak, bir tane cinayet 15 sene sonra aydınlatılmıştı. E şimdi şöyle bir düşünelim; bugün aydınlatılan bir dosya ???? 15 sene önce aydınlatılmamış bir dosya gibiydi. Şimdi aradan 15 sene geçtikten sonra, bir çok tanıklar belki öldükten, belki ortadan kalktıktan sonra, bir çok delil karartıldıktan sonra, 15 sene sonra bile bu cinayet eğer aydınlatılıyorsa 15 sene önce bu dosyaya bakıp aydınlatmayan güvenlik ve yargı mensuplarında herhangi bir sorumluluk yönelecek midir?"

BAKAN GÜRLEK: İNCE VE DERİN SORULAR

Ekrem Teymur'un sorularını "İnce ve derin sorular sordunuz" diyerek yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda yapay zeka kullanımı ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılma süreçlerine dair şu açıklamalarda bulundu: "İlk sorudan söyleyeyim. Yapay zeka elbette, artık teknoloji yapay zeka. Biliyorsunuz Çin yapay zekanın merkezi. Biz de özellikle Adalet Bakanlığında yapay zeka konusunda Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bir altyapı kurduk. Bazı konuları yapay zekayla işte uygulamalarımızda özellikle hakimlerin yapay zeka konusundan faydalanması konusunda bir uygulama geliştiriyoruz. Şu an yararlanıyoruz.

"UYAP VE BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÇALIŞIYOR"

Sizin söylediğiniz gibi yapay zeka yoluyla sosyal medya hesabının açılması ya da buradaki haberlerin yapılması konusunda şu an bir teknik olarak çalışmamız yok. Onu sorduğunuz için söylüyorum ama yapay zekayla ilgili yeni çalışmalara başladık. Özellikle vatandaşlarımızın adalete erişimi konusunda, hakimlerimizin aynı olaylarda vermiş olduğu benzer kararlarda pratiklik konusunda yapay zekadan kullanılması konusunda UYAP ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüz çalışıyor. Büyük projeler de yaptı. Bu konuda da yakın zamanda da halka açıklayacağız. İnşallah faydalı olur bu yapay zeka.

"15 YIL ÖNCE AYDINLATILAMAYAN CİNAYET..."

Diğer konuda da yani diğer sorunuzda söylediğiniz; 15 yıl önce aydınlatılmamış, 15 yıl sonra aydınlatılıyor. Burada şimdi şuna dikkat etmek lazım; 15 yıl önce aydınlatılmayan cinayet neden aydınlatılamıyor? Elbette o zamanki teknolojiler farklı. Bizim buradaki bizim aslında kurduğumuz bu birimin amacı sadece bu dosyalara bakmak. Arkadaşlarımız sadece bu dosyalara bakıyor.

Şimdi bizde şöyle bir kural var; deliller 48 saat içerisinde toplanır. Burada emniyetten, jandarmadan personelimiz var. 48 saat geçtikten sonra delilleri topladığınız zaman sağlıklı deliller olmuyor. Yani sıcağı sıcağına toplanmamış deliller olabilir. Yani farklı bir bakış açısından da bakmak gerekiyor. O zaman dinlenememiş bir tanık vardır ya da o zaman bir baz istasyonu çalışması yapılmamıştı. Şu an DNA eşleşmeleri yapılabiliyor biliyorsunuz yeni teknoloji. Yani orada bir illa bir kabahat aramak gerekmiyor.

"BURADA ÖNEMLİ OLAN BİR CİNAYETİ ÇÖZMEK"

Ama şu var; o tarihte bir kamu görevlisi, bir kamu mensubu kasıtlı olarak görevi yapmamışsa bunu cezalandırıyoruz. Bakın, günceldeki olayda tutuklandı. Yani orada emniyet personeli de var tutuklananlar arasında, işte sağlık raporunu sistemden silen sağlık personeli var. Kasıt ayrı ama ihmal mutlaka olabilir. Yani sonuçta savcı arkadaşlarımız, emniyet görevlilerimiz yani olayın sıcağı sıcağına iş yoğunluğundan toplanmamış olabilir. Ama 15 yıl sonra bunun ayrı bir gözle bakılması, bir masaya yatırılması, teknik arkadaşların bakması, yeni teknolojilerin kullanılması ayrı bir şey. Ya burada önemli olan bir cinayeti çözmek. Bu cinayeti işleyenlerin hesap vermesi. Bizim istediğimiz bu. Yani burada kötü niyet varsa da elbette onlar hakkında gereğini yapıyoruz."