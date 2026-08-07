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Belediye başkanından Salah'a sıra dışı teklif

Belediye başkanından Salah'a sıra dışı teklif Haber Videosunu İzle
Belediye başkanından Salah'a sıra dışı teklif
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Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'a ilerleyen yıllarda Mısır yerine Araklı'da yaşamasını teklif ederek, "Güzel bir arazi verelim size. Küresel ısınmadan etkilenmeyen harika bir coğrafya teklif ediyorum" dedi.

  • Muhammed Salah, Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ve toplam 17 milyon euro garanti ücret alacak (7 milyon euro imza ücreti, her sezon 10 milyon euro yıllık ücret).
  • Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Salah'a küresel ısınmadan az etkileneceğini belirterek Araklı'da yaşaması için arazi teklifinde bulundu.
  • Salah, Trabzon'da 25 bin kişilik taraftar topluluğu tarafından karşılandı ve Papara Park'ta imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Muhammed Salah, Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Önce İstanbul'a inen Salah, burada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mısırlı futbolcu, 5 Ağustos'ta İstanbul'dan Trabzon'a geçti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM MI HATIRLAMIYORUM"

Trabzon'da karşılaştığı atmosferden duyduğu mutluluğu dile getiren Salah, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

"Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiyi ve ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor."

PAPARA PARK'TA GÖRKEMLİ İMZA TÖRENİ

Mısırlı yıldızı karşılamak için binlerce taraftar Trabzon Havalimanı'na akın ederken, bordo-mavili taraftarlar Salah'a yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'ye geldiği andan itibaren büyük ilgiyle karşılanan Salah için Papara Park'ta görkemli bir imza töreni düzenlendi.

17 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Salah'ın imza ücreti olarak 7 milyon euro alacağı belirtildi. Mısırlı futbolcuya her sezon için 10 milyon euro yıllık ücret olmak üzere toplam 17 milyon euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN SALAH'A ARAKLI TEKLİFİ

Trabzon'da gezen Salah, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ile de bir araya geldi. Çebi, Salah'a ilerleyen yıllarda memleketi Mısır'a dönmek yerine küresel ısınmadan daha az etkileneceğini söylediği Araklı'da yaşamayı teklif etti.

"GÜZEL BİR ARAZİ VERELİM"

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Salah'a yaptığı teklifte şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Gelecekte yaz aylarında Mısır'da yaşamak çok zorlanacak. İlçemiz o yıllarda çok yaşanabilir olacak. Küresel ısınmadan en az etkilenen yer olacak. Güzel bir arazi verelim size. Gelecekte torunlarınıza ve çocuklarınıza su sorunu olmayan, küresel ısınmadan etkilenmeyen harika bir coğrafya teklif ediyorum."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıSorun Suz Suz:

Salah'ın ihtiyacı mı var başkan, ihtiyacı olan vatandaşlarını düşün lütfen

Yorum Beğen15
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Haber Yorumlarıerman genç :

aklı fikri yokmu adamın Emlakçılığa başlamış Trabzon başkanı yeter arkadaş bu kadar düşürmeyin kendinizi Trabzonun anahtarını verin bari amma abarttınız

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Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıali tartan:

Trabzon belediye başkanı mı??? Yuh senin okuduğun haberede sanada okumadan yorum süpersin

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Haber Yorumlarısamet ates:

garibana ver

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

2 tane gol için babasını satar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıNEY-SEDA NeyDemeti:

mesele arazi meselesi değil. mesele siyasi. Yorum yapan arkadaşlar Trabzonlular yaş yere yatmaz. Amaç bölgesel turizmi canlandırmak. ??

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Zaten bölgesel tüçurizm arapların ve yabancıların elindeki. Ne bölgeseli. İki yayla ile turizm yapar olduk.

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