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MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu

MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu Haber Videosunu İzle
MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan 8 maddelik bildiride, 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik tam kararlılık vurgusu yapılırken, FETÖ tehlikesine de dikkat çekildi. Bildiride, 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşma yolu' tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. FETÖ'ye yönelik mücadelenin ise aralıksız süreceğinin altı çizildi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü ve 8 maddelik bildiri yayımlandı.
  • MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedeflerine yönelik çalışmaların önemli bir aşamaya ulaştığı belirtildi.
  • Bildiride İran-ABD geriliminde güç kullanımından kaçınılması ve müzakereye dönülmesi, Rusya-Ukrayna savaşında ise gerilimi düşürecek somut adımlar atılması çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantının ardından yayımlanan 8 maddelik MGK bildirisinde, terörle mücadele, bölgesel güvenlik, dış politika ve uluslararası gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmeler yer aldı.

1. TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

MGK'da, başta PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine yönelik tehditlere karşı yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlar değerlendirildi. Kurul üyelerine operasyonların son durumu hakkında bilgi sunuldu.

2. 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VE 'TERÖRSÜZ BÖLGE' HEDEFİ

Bildiride, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemli bir aşamaya ulaştığı belirtilerek, güvenlik, istikrar ve refahı kalıcı hale getirecek yeni adımların ele alındığı ifade edildi.

3. FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı kapsamında yapılan değerlendirmelerde, FETÖ ile mücadelenin aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

4. NATO ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi ele alınırken, Türkiye'nin ittifak içerisindeki yapıcı rolünü sürdürdüğü ve sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri müttefikleriyle paylaşmaya devam edeceği belirtildi.

5. İRAN-ABD GERİLİMİ İÇİN MÜZAKERE ÇAĞRISI

MGK bildirisinde, İran ile ABD arasında yaşanan gerilimin bölgesel güvenlik ve küresel ticaret açısından oluşturduğu risklere dikkat çekildi. Taraflara güç kullanımından kaçınılması ve kalıcı barış için müzakere sürecine dönülmesi çağrısı yapıldı.

6. RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA GERİLİMİN AZALTILMASI İSTENDİ

Kurulda, Rusya-Ukrayna Savaşı da değerlendirildi. Açıklamada, Karadeniz ve Hazar Havzası'nın yeni çatışma alanlarına dönüşmemesi gerektiği belirtilerek taraflara gerilimi düşürecek somut adımlar atma çağrısında bulunuldu.

7. SURİYE VE IRAK İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bildiride, Türkiye'nin Suriye ve Irak ile geliştirdiği çok boyutlu iş birliğinin bölgesel güvenlik, huzur ve refah açısından önem taşıdığı ifade edildi. Türkiye'nin bölgesel dayanışmayı güçlendirecek girişimlere destek vermeyi sürdüreceği kaydedildi.

8. GAZZE VE MESCİD-İ AKSA MESAJI

MGK'da Gazze'deki son gelişmeler de gündeme geldi. Bildiride, ateşkes sürecine rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü belirtilirken, Filistin topraklarındaki yerleşimci saldırılarının ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekânlara yönelik eylemlerin endişe verici olduğu ifade edildi. Uluslararası topluma, bu gelişmeler karşısında açık ve kararlı bir tutum sergileme çağrısı yapıldı.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (19)

Haber Yorumlarımehmet:

asgari ücret? şehit mehmetler? hakkı yenen insanlar? adalet bekleyenler? torpil bulamadığı için memur olamayanlar? emekliler? neden sizlerin maaşı emeklilerin maaşına yada asgari ücrete endekslenmiyorda cumhurun maaşına endeksleniyor. tamam 5 katı alın ama tek maaş huzur hakkını kim çıkartmış. böyle bir maaşmı olurmuş. o zaman bizede verin.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Fetö ile mucadele devam ok, oteki yapilanmalar...ah Vatanim ah

yanıt21
yanıt7
Haber YorumlarıSüper Oyuncu:

Kendilerini de atsınlar içeri kandirildik diye birsey yok

yanıt13
yanıt2
Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

Kısaca riv riv riv .

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Sabahattin, riv riv ne ya...!! Gulmekten yoruldum

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

MGK kardeş seni almışlar ortaya toplantıda diyorlar. doğru mu?

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Sadece o değil, sadık, onursuz, amet bal, vs hepsi mum söndü yapıyorlarmış

yanıt10
yanıt2
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Yilmaz, mum söndü bir kesime atilan iftira...hos olmadi arkadas

yanıt0
yanıt1

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