Haberler

Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı

Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Haber Videosunu İzle
Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, eğitim uçuşu sırasında sert inişin ardından kuyruğunun piste sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı. Kazada öğrenci pilot hafif yaralandı.

  • İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun piste sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı.
  • Kazada pilotaj son sınıf öğrencisi Baran B. hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul’un Çatalca ilçesinde özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağıyla eğitim uçuşu gerçekleştiren pilotaj son sınıf öğrencisi Baran B., Hazerfen Havalimanı'na sert iniş yaptı.

KUYRUĞU PİSTE SÜRTÜNCE KAZA KIRIMA UĞRADI: 1 YARALI

Kuyruğunun piste sürtmesi sonucu kaza kırıma uğrayan uçakta hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Baran B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilşkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "06.08.2026 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Çatalca İlçesi Bahsayiş Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza - kırıma uğramıştır. Uçağın pilotu pilotaj son sınıf öğrencisi B.B., meydana gelen kazada hafif yaralanmış olup, kaza sonrasında bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

Türkiye'den tarihi imza! Orta Doğu'da tüm güç dengeleri değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İffet'in Cemil'i Faruk Peker isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, huzurum kalmadı

İffet'in Cemil'i yıllar sonra özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş

Şok detaylar ortaya çıktı! Facia adeta göz göre gelmiş

Av. Bedia Teymur'dan telif çıkışı: Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin

"Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin"
Melisa Döngel'in havuz başındaki eğlenceli dansı dikkat çekti

Melisa Döngel'in havuz başındaki eğlenceli dansı dikkat çekti
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi