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Salah'ı gören Trabzonlu teyzenin tepkisi güldürdü: Bu ne gada güççük

Salah'ı gören Trabzonlu teyzenin tepkisi güldürdü: Bu ne gada güççük Haber Videosunu İzle
Salah'ı gören Trabzonlu teyzenin tepkisi güldürdü: Bu ne gada güççük
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Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzalayan Muhammed Salah, Araklı'daki reklam filmi çekimine katıldı. Salah'ı gören Trabzonlu teyzenin, "Ahana da geldi. O nedu göya bir şey. Bu ne gada güççük" şeklindeki yöresel tepkisi dikkat çekti.

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, kendisini iki yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Salah, imzanın ardından ayağının tozuyla Araklı ilçesine giderek Trabzonspor'un reklam filmi çekimine katıldı.

ARAKLI'DA REKLAM FİLMİ ÇEKİMİNE KATILDI

Trabzonspor'un reklam filmi çekimleri kapsamında Araklı'da bulunan Muhammed Salah, bölgedeki vatandaşlarla da karşılaştı. Bir köyde Salah'ın geldiğini gören Trabzonlu teyzenin yıldız futbolcuya verdiği tepki ise dikkat çekti.

"AHANA DA GELDİ... BU NE GADA GÜÇÇÜK"

Salah'ı karşısında gören Trabzonlu teyze, şaşkınlığını yöresel ifadelerle dile getirdi. Teyze, Mısırlı futbolcuyu gördüğü sırada, "Ahana da geldi. O nedu göya bir şey. Bu ne gada güççük" ifadelerini kullandı. Daha önce de Araklı'daki çekim sırasında Salah'ı gören bir Trabzonlu vatandaş, "Gördüm, gördüm. Gı ne kadar güççük" sözleriyle dikkat çekmişti.

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin Ayaydin:

Bu ne gadar guccuk fare gadar...

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Haber Yorumlarımurat özkan:

bu parayı buna veren Salah amünüyüm

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Haber Yorumlarıbatubora1274@gmail.com:

bir çağ daha atlarız bu futbol tayfa ile;)))

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Haber YorumlarıRIZGAR:

Dün bir bugün iki ülkede reklam çekimi yapacak gariban kalmadı. Gidin gelin zengini dahada zengin edin.

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Haber YorumlarıÇilekeş Keş:

Bu parayı veren salah

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