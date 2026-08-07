Tatil için Türkiye'ye geldi, hayatının en acı haberini aldı

İngiltere'den yazı geçirmek için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'ya gelen 38 yaşındaki Kris Bennett'in tatili, yaşadığı şiddetli baş ağrıları nedeniyle kabusa döndü. Hastaneye başvuran Bennett'e yapılan tetkiklerde, 4'üncü evre beyin tümörü teşhisi konuldu.

BAŞ AĞRISI TATİLDE BAŞLADI

Daily Mail'in haberine göre, İngiltere'de yaşayan Kris Bennett, ailesiyle birlikte tatil yapmak için geçen yıl Temmuz ayında Antalya'ya geldi. Tatili sırasında giderek şiddetlenen baş ağrıları yaşamaya başlayan Bennett, ilk başta bunu sıcak hava, stres ve kulak enfeksiyonuna bağladı.

4. EVRE BEYİN TÜMÖRÜ ÇIKTI

Eve döndükten sonra ağrıların dayanılmaz hale gelmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan MR ve detaylı incelemelerin ardından doktorlar, Bennett'e glioblastom olarak bilinen agresif türde 4'üncü evre beyin tümörü teşhisi koydu.

AMELİYAT OLDU, KEMOTERAPİYE BAŞLADI

Teşhisin ardından acil olarak ameliyata alınan Bennett'in beynindeki tümörün bir kısmı çıkarıldı. Operasyon sonrasında kemoterapi tedavisine başlayan 38 yaşındaki adama doktorlar, hastalığın ileri evrede olması nedeniyle ortalama 12 aylık yaşam beklentisi bulunduğunu bildirdi.

Yaşadıkları karşısında şok olan genç adam, "Hayatımın en büyük şokuydu. Bana hastalığın tedavi edilemez olduğu ve 12 ila 18 ay ömrüm kaldığı söylendi." dedi.

UMUDUNU KORUYOR

Kris Bennett, yaşadığı zorlu sürece rağmen umudunu kaybetmediğini söyledi. Hayatındaki en büyük mutluluğun, bu süreçte dünyaya gelen kızı Sienna olduğunu anlatan Bennett, "Bu hikâyeyi anlatmayı seviyorum. Biz tüm bu kararları alırken Sienna çoktan dünyaya gelmişti. O şimdiye kadar sahip olduğum en büyük nimet. Mavi gözleri ve sarı saçlarıyla adeta benim kopyam" dedi.

Çift, Sienna'nın yanı sıra 6 yaşındaki Toby ve 2 yaşındaki Riley isimli iki oğullarını da büyütüyor. Aralık ayına kadar kemoterapi tedavisi görecek olan Bennett, daha sonra doktorların yeni bir ameliyat, klinik araştırmalar veya farklı tedavi seçenekleri için değerlendirme yapacağını belirterek, "Aklım bana mücadeleyi bırakmama izin vermiyor. Aynı tümöre sahip olup beklenenden çok daha uzun yaşayan insanların hikâyelerini duyduk. Bir seçenek olduğu sürece mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AİLESİ DESTEK KAMPANYASI BAŞLATTI

Hayatı bir anda değişen Bennett için ailesi ve yakınları, tedavi masraflarını karşılayabilmek amacıyla bağış kampanyası başlattı. Kampanyada, genç adamın mümkün olan en iyi tedaviye ulaşabilmesi için destek çağrısında bulunuldu.