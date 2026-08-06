Ünlü oyuncu Hare Sürel dünyaevine girdi

"Elveda Rumeli", "Vatanım Sensin" ve "Kabadayı" gibi ekranın sevilen yapımlarıyla tanınan ünlü oyuncu Hare Sürel, uzun süredir birlikte olduğu öğretim görevlisi Oğuz Erdin ile hayatını birleştirdi. 43 yaşındaki başarılı oyuncu, aradığı mutluluğu Kuruçeşme'de gerçekleşen nikah töreniyle taçlandırdı.

İstanbul Kuruçeşme’de düzenlenen sade ve samimi organizasyona çiftin aile üyeleri ile en yakın dostları katıldı. İkilinin bu mutlu gününe şahitlik eden davetliler, törenden özel anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

SADE ŞIKLIĞI İLE HAYRAN BIRAKTI

Törende tercih ettiği sade gelinlik modeliyle göz dolduran Hare Sürel, nikahın ardından mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımlara, ünlü oyuncunun meslektaşlarından ve sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.