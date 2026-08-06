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Ünlü oyuncu Hare Sürel dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Hare Sürel dünyaevine girdi
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Ekranların sevilen yüzü, ünlü oyuncu Hare Sürel, kalbini kaptırdığı öğretim görevlisi Oğuz Erdin ile nikah masasına oturdu. Bir süredir gözlerden uzak sürdürdükleri beraberliklerini mutlu sona ulaştıran çift, İstanbul Kuruçeşme'de gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirdi. Aile ve yakın dostların katıldığı düğünde 43 yaşındaki oyuncunun sade şıklığı dikkat çekerken, sosyal medyada paylaşılan karelere tebrik mesajları yağdı.

"Elveda Rumeli", "Vatanım Sensin" ve "Kabadayı" gibi ekranın sevilen yapımlarıyla tanınan ünlü oyuncu Hare Sürel, uzun süredir birlikte olduğu öğretim görevlisi Oğuz Erdin ile hayatını birleştirdi. 43 yaşındaki başarılı oyuncu, aradığı mutluluğu Kuruçeşme'de gerçekleşen nikah töreniyle taçlandırdı.

İstanbul Kuruçeşme’de düzenlenen sade ve samimi organizasyona çiftin aile üyeleri ile en yakın dostları katıldı. İkilinin bu mutlu gününe şahitlik eden davetliler, törenden özel anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

SADE ŞIKLIĞI İLE HAYRAN BIRAKTI 

Törende tercih ettiği sade gelinlik modeliyle göz dolduran Hare Sürel, nikahın ardından mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımlara, ünlü oyuncunun meslektaşlarından ve sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bu nesiyle ünlüymüş te haber olmuş

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Haber YorumlarıSeko:

Yakında balayı fotoğrafları gelince anlarız...

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