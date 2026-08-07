Tayland'da kanlı okul saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayland bugün bir okul saldırısıyla sarsıldı. Olay, başkent Bangkok'un kuzeybatısındaki Nonthaburi eyaletinin Bang Kruai bölgesinde bulunan Debsirin Nonthaburi School adlı lisede meydana geldi.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulda eğitim gören bir öğrenci olduğu belirlendi. Plai Bang Polis Merkezi'nden Yarbay Pasakorn Chaitawiwong, ilk saatlerde ölü sayısının henüz kesinleşmediğini açıkladı. Channel News Asia'nın Reuters'a dayandırdığı haberinde ise en az 10 öğrencinin yaralandığı bilgisi yer aldı.

Tayland basını olayın yerel saatle yaklaşık 10.00 sıralarında meydana geldiğini bildirdi. Saldırının ardından polis, sağlık ve kurtarma ekipleri okula sevk edildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 ÖLÜ, 15-20 YARALI

Olayın hemen ardından gelen bilgilerde can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin farklı rakamlar açıklandı.

Tayland'ın önde gelen yayın kuruluşlarından Thairath, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 ila 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ekipler aynı zamanda okulda bulunan öğrenci ve personelin tahliyesini başlattı.

İngiliz Mirror gazetesi ise ilk haberinde hayatını kaybeden iki kişinin öğretmen olduğunu ve yaklaşık 20 kişinin yaralandığını aktardı.

Ancak olay devam ederken Tayland basınındaki bilanço ağırlaştı. Daily News Thailand daha sonraki haberinde 4 öğretmenin hayatını kaybettiğini ve yaralı sayısının 30'u aştığını yazdı. Bu rakamlar henüz Reuters veya Tayland polisi tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Bu nedenle saldırının kesin bilançosuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

SALDIRGANIN ÖĞRENCİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulun öğrencilerinden biri olduğunu belirledi. Tayland merkezli Bright TV, saldırganın 9. sınıf düzeyinde eğitim gören erkek bir öğrenci olduğunu bildirdi.

Associated Press'e konuşan Tayland Kraliyet Polisi Sözcüsü Trairong Piwpan da Debsirin Nonthaburi School'da silahlı saldırı gerçekleştiğini doğruladı. Polis ilk açıklamasında birden fazla kişinin yaralandığını belirtirken saldırganın bir süre okul binasında bulunduğuna yönelik haberler yayımlandı.

ÖZEL POLİS BİRLİKLERİ OKULA GİRDİ

Saldırının ardından okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tayland basını, Arintharat 26 özel operasyon birimi ile Bölge 1 polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini bildirdi.

Polis, sağlık ekipleri ve kurtarma görevlileri okulda bulunan öğrenciler ile öğretmenleri tahliye etmek için çalışma başlattı. Yetkililer çevredeki vatandaşlara okul bölgesinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

Reuters'ın yayımladığı görüntülerde öğrencilerin okuldan çıkarıldığı ve çok sayıda ambulansın bölgede bulunduğu görüldü.

Habere eklenen yaklaşık 7 saniyelik videoda da saldırının ardından okul yerleşkesindeki hareketlilik görülüyor. Görüntülerde öğrenciler ve yetişkinler okul içerisinde ilerlerken, araçların bulunduğu bölgede yoğunluk yaşandığı görülüyor.

Video, saldırının kendisini veya saldırganı göstermiyor; olay sonrasında okul içerisindeki tahliye ve güvenlik hareketliliğine ilişkin görüntüler içeriyor.

YEREL BASIN: SALDIRGAN DA HAYATINI KAYBETTİ

Tayland basınında ilerleyen saatlerde saldırganın da öldüğüne ilişkin haberler yayımlandı. Daily News Thailand, okul binasında kalan saldırganın daha sonra kendini vurduğunu ve hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ancak uluslararası haber ajanslarının ilk haberlerinde saldırganın ölümüne ilişkin resmi polis açıklaması henüz yer almadı. Olayın nedeni ve saldırıda kullanılan silah konusunda da doğrulanmış ayrıntılar açıklanmadı.

Tayland polisi saldırının kesin bilançosunu ve olayın nedenini belirlemek için soruşturmasını sürdürüyor.