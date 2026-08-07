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Sri Lanka'da cezaevinde kargaşa: 2 can kaybı

Sri Lanka'da cezaevinde kargaşa: 2 can kaybı
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Sri Lanka'da hapishanede çıkan kargaşada 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da hapishanede çıkan kargaşada 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre başkent Colombo'nun 90 kilometre doğusundaki hapishanede henüz bilinmeyen nedenle kargaşa çıktı.

DURUM KONTROL ALTINA ALINDI

Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri, soruşturma başlatıldığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Kaynak: AA
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