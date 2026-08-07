Sri Lanka'da cezaevinde kargaşa: 2 can kaybı
Sri Lanka'da hapishanede çıkan kargaşada 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Sri Lanka'da hapishanede çıkan kargaşada 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre başkent Colombo'nun 90 kilometre doğusundaki hapishanede henüz bilinmeyen nedenle kargaşa çıktı.
DURUM KONTROL ALTINA ALINDI
Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri, soruşturma başlatıldığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.
Kaynak: AA