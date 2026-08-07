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Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu
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Beylikdüzü'nde komşularının bir süredir haber alamadığı 57 yaşındaki Dilek Sargın, polis ekipleri eşliğinde girilen evinin yatak odasında ölü bulundu. Sargın'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

  • Beylikdüzü'nde komşusunun haber alamaması üzerine polis ekipleriyle girilen evde Dilek Sargın (57) yatak odasında ölü bulundu.
  • Olay şüpheli ölüm olarak değerlendirildi ve cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
  • Sargın'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Beylikdüzü'nde komşusunun haber alamaması üzerine polis ekipleriyle girilen evde Dilek Sargın (57) yatak odasında ölü bulundu. Olay şüpheli ölüm olarak değerlendirilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

YATAK ODASINDA BULUNDU

Olay, dün saat 19.20 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşusu Dilek Sargın'dan yaklaşık 4 saattir haber alamayan S.İ., durumdan şüphelenerek çilingir çağırdı. İhbar üzerine adrese Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Sargın'ı yatak odasında yerde hareketsiz halde buldu.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sargın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Sargın'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, şüpheli ölüm olarak değerlendirilirken, polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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