Haberler

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Merkez Bankası (PBOC), temmuz ayında rezervlerine yaklaşık 20 ton (640 bin ons) altın ekleyerek üst üste 5’inci ayda da alımlarını sürdürdü. Son 22 ayın en güçlü aylık alımına imza atan bankanın toplam altın rezervi 76,08 milyon onsa ulaşırken, rezervlerin toplam değeri ise 306,35 milyar doları aştı.

  • Çin Merkez Bankası (PBOC), temmuz ayında altın rezervlerine yaklaşık 20 ton (640 bin ons) ekleyerek Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık altın alımını gerçekleştirdi.
  • PBOC'nin altın rezervleri haziran ayındaki 75,44 milyon onstan temmuz sonunda 76,08 milyon onsa yükseldi; toplam piyasa değeri 306,35 milyar dolara ulaştı.
  • PBOC, mart ayından bu yana aylık altın alımını kademeli olarak artırarak üst üste beşinci ayda da alım yaptı.

Çin Merkez Bankası (PBOC), temmuz ayında altın rezervlerine yaklaşık 20 ton daha ekleyerek üst üste beşinci ayda da alım yaptı. Banka, gerçekleştirdiği bu hamleyle son 22 ayın en yüksek aylık altın alımına imza attı.

Çin Merkez Bankası (PBOC), küresel piyasalardaki hareketlilik sürerken altın rezervlerini artırma stratejisini kararlılıkla devam ettiriyor. Banka, temmuz ayında yaptığı yaklaşık 20 tonluk dev alımla Ekim 2023'ten bu yana tek bir ayda gerçekleşen en yüksek altın alım kaydını elde etti.

REZERVER 76 MİLYON ONSUN ÜZERİNE ÇIKTI

Açıklanan resmi verilere göre, Çin Merkez Bankası'nın altın rezervleri haziran ayındaki 75,44 milyon ons seviyesinden temmuz sonu itibarıyla 76,08 milyon onsa yükseldi. Temmuz ayında yapılan 640 bin ons (yaklaşık 20 metrik ton) altın alımı, Ekim 2023’te kaydedilen 740 bin onsluk rekor artışın ardından son 22 ayın en güçlü aylık alımı olarak kayıtlara geçti.

ALIM TEMPOSU HER AY DAHA DA HIZLANIYOR

Haziran ayında rezervlerine 480 bin ons altın ekleyen PBOC'nin alım temposu mart ayından bu yana istikrarlı bir şekilde ivme kazanıyor. Mart ayında 160 bin ons altın alarak süreci başlatan Banka, takip eden her ayda alım miktarını kademeli olarak artırmayı sürdürdü.

REZERVERİN TOPLAM DEĞERİ 306 MİLYAR DOLARI AŞTI

Altın miktarındaki artış, toplam rezerv değerlerine de doğrudan yansıdı. Çin'in altın rezervlerinin toplam piyasa değeri temmuz sonu itibarıyla 306,35 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, haziran ayı sonunda 303,72 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN FİYATLARINDAKİ TOPARLANMA ETKİLİ OLDU

Piyasalarda altın fiyatları temmuz ayında sert bir yükseliş grafiği çizerek dört aydır süregelen düşüş serisine son verdi ve şubat ayından bu yana sergilediği en güçlü aylık performansa imza attı. Fiyatlardaki bu yukarı yönlü tırmanışta; ABD'de enflasyon beklentilerinin törpülenmesi ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik neticesinde yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilave faiz artırımlarına dair beklentilerini azaltması önemli rol oynadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSinan çınar:

bi akşam habersiz 1 ton satsa bizimkiler 6 ay geri atar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelih İnce:

bizim merkezde yüklü miktarda sattı. yerli ve milli ekonomimiz başarılı adımlar atıyor. güçlü ekonomi güçlü Türkiye

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

bu söylediğine bir sen, birde yandaşların inanıyor, halkı fakirleşmiş bir ülkede dediklerinin tersi olur. Allah yardımcımız olsun, şuan ki iktidar ile yaşadıklarımız çeyrek asır oldu, her geçen gün kötüye gidiyor

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıUğur Çetin:

Ekonomi kötüye gidiyor fakirlerin sayısı gün geçtikçe artıyor Türkiye'de 5000000 insan zengin 40000000 insan orta halli diger alanlarına fakir hayatı yaşıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı

Salah transferinde bomba Erdoğan detayı!

Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş

Şok detaylar ortaya çıktı! Facia adeta göz göre gelmiş

Av. Bedia Teymur'dan telif çıkışı: Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin

"Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin"
Melisa Döngel'in havuz başındaki eğlenceli dansı dikkat çekti

Melisa Döngel'in havuz başındaki eğlenceli dansı dikkat çekti
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor