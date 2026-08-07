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Japonya’daki depremde sağlık çalışanlarının ameliyat masasındaki hastayı koruduğu anlar ortaya çıktı

Japonya’daki depremde sağlık çalışanlarının ameliyat masasındaki hastayı koruduğu anlar ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Japonya’daki depremde sağlık çalışanlarının ameliyat masasındaki hastayı koruduğu anlar ortaya çıktı
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Japonya’da 28 Temmuz’da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem sırasında ameliyathanede bulunan sağlık çalışanlarının, ameliyat masasındaki hastayı korumak için verdiği mücadelenin görüntüleri ortaya çıktı.

  • Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem sırasında sağlık çalışanları ameliyat masasındaki hastayı korudu ve sarsıntı bitince operasyonu sürdürdü; ameliyat başarıyla tamamlandı.
  • Felakette en az 38 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 851 yapı hasar gördü ve 181 bina tamamen yıkıldı.

Japonya’nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz’da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde sağlık çalışanlarının kriz anındaki mücadelesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

AMELİYAT MASASINDAKİ HASTAYI KORUMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şiddetli sarsıntıya ameliyathanede yakalanan sağlık personelinin, ameliyat masasındaki hastayı korumak için büyük çaba gösterdiği görüldü. Deprem sırasında ameliyathane ekipmanlarının şiddetle savrulduğu, bazı çalışanların dengesini kaybederek yere düştüğü anlar da kameralara yansıdı.

SARSINTI BİTER BİTMEZ KALDIKLARI YERDEN DEVAM ETTİLER

Görüntülerde iki sağlık çalışanının, hastayı çevredeki devrilen ve savrulan eşyalardan korumak için ameliyat masasına tutunduğu görüldü. Sarsıntının sona ermesinin ardından ekip, operasyonu sürdürdü. Japon basınında yer alan haberlere göre ameliyat daha sonra başarıyla tamamlandığı ve hastanenin 5 Ağustos itibarıyla normal faaliyetlerine yeniden başladığı bildirildi.

38 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kumamoto Valiliği’nden yapılan açıklamada, felakette en az 38 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Deprem nedeniyle 3 bin 851 yapıda hasar meydana gelmiş, 181 bina tamamen yıkılmıştı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerdar Ertüzün:

Aşık olduğum tek millet

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Haber Yorumlarıymv2grtnwr:

saygı duyuyorum insanlık doğuda herzaman var batıda sıfıra inmiş

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