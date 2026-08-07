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Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak
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Türkiye merkezli ev tekstili ve dekorasyon markası Madame Coco, Rusya pazarından tamamen çekilme kararı aldı. En güçlü döneminde ülkede 29 mağazaya ulaşan ve 2026'da 20 yeni mağaza açmayı planlayan şirket, düşük ziyaretçi sayısı, zayıflayan talep, yüksek kira giderleri ve artan finansal yükümlülükler nedeniyle tüm mağazalarını sonbahara kadar kapatacak.

  • Türk ev tekstili markası Madame Coco, Rusya'daki tüm mağazalarını sonbahara kadar kapatarak pazardan tamamen çekilmeyi planlıyor.
  • Madame Coco'nun çekilme kararında alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısının beklentilerin altında kalması, zayıf tüketici talebi, yüksek kira giderleri ve artan finansal yükümlülükler etkili oldu.
  • Bir başka Türk ev dekorasyonu markası Chakra da Moskova'daki mağazalarını kapatma kararı aldı.

Türkiye merkezli ev tekstili ve dekorasyon markası Madame Coco, Rusya pazarından tamamen çekilmeye hazırlanıyor.

TASS haber ajansının aktardığı bilgilere göre şirket, Rusya'daki tüm mağazalarını sonbahar dönemine kadar kapatmayı planlıyor.

20 YENİ MAĞAZA AÇMAYI PLANLIYORDU

Madame Coco, 2023 yılında IKEA'nın Rusya pazarından ayrılmasının ardından ortaya çıkan boşluğu değerlendirmeyi hedeflemişti. Şirket, Rusya'daki en güçlü döneminde Moskova başta olmak üzere çeşitli şehirlerde toplam 29 mağazaya ulaşmıştı.

Marka, 2026 yılı için yaklaşık 20 yeni mağaza açmayı da planlıyordu. Ancak şirket Rusya'da beklediği büyüme ivmesini yakalayamadı ve genişleme planının yerini pazardan tamamen çekilme kararı aldı.

KAPATMA KARARINDA 4 NEDEN ÖNE ÇIKTI

Sektör temsilcilerine göre Madame Coco'nun Rusya'dan çekilme kararında alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısının beklentilerin altında kalması, tüketici talebinin zayıflaması, yüksek kira giderleri ve artan finansal yükümlülükler belirleyici oldu.

Şirketin kira sözleşmelerini sonlandırmak amacıyla mayıs ayında alışveriş merkezlerine resmi bildirimde bulunduğu belirtildi.

ÇALIŞANLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Madame Coco'nun çalışanlarını işten çıkarma süreci hakkında önceden bilgilendirdiği de aktarıldı. Şirketin son dönemde mağazalarında gerçekleştirdiği indirim kampanyalarının ise tasfiye sürecinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Böylece bir dönem Rusya'da büyümeyi ve mağaza sayısını artırmayı planlayan şirket, sonbahara kadar ülkedeki faaliyetlerini tamamen sona erdirmeye hazırlanıyor.

BİR TÜRK MARKASI DAHA MAĞAZALARINI KAPATIYOR

TASS'a değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Rusya'da benzer sıkıntıları bir başka Türk ev dekorasyonu markası Chakra'nın da yaşadığını belirtti. Chakra'nın da Moskova'daki mağazalarını kapatma kararı aldığı ifade edildi.

Uzmanlara göre orta segmentte faaliyet gösteren Türk ev dekorasyonu ve ev ürünleri zincirleri, yüksek alışveriş merkezi kiraları ve yoğun müşteri trafiğine dayalı iş modelleri nedeniyle Rusya pazarında kalıcı ve sürdürülebilir büyüme sağlamakta zorlandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

putin rusyada yaşam mı bıraktı int çalışmaz banka kartı çalışmaz global markalar yok kendi kendine dön dolaş

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