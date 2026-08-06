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Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi

Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hradec Kralove'yi 1-0 yendi.
  • 71. dakikada Ouattra ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce Beşiktaş 10 kişi kaldı.
  • 80. dakikada Semih Kılıçsoy'un kafa golüyle Beşiktaş öne geçti ve rövanş 13 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Malsovicka Arena'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı. 

ÜST DİREĞE ÇARPAN TOP KORNERE GİTTİ

10. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında soldan hareketlenen İlhan Fakılı'nın içeri çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı. Üst direğe çarpan top kornere çıktı.

BİR KEZ DAHA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

42. dakikada ceza yayı üzerinde arkası kaleye dönük pozisyonda topu alan Oh'un dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

EMİRHAN'DAN KRİTİK MÜDAHALE

44. dakikada Hradec Kralove gole yaklaştı. Sağ taraftan gelişen atakta içeri çevrilen topa soldan ceza alanına giren Horak'ın vuruşunda, kaleci Nübel'i geçen meşin yuvarlağa Emirhan Topçu çizgi üzerinde müdahale ederek golü engelledi.

CERNY ÇOK NET KAÇIRDI

48. dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Orkun sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci topu çıkardı. Ardından kale sahası içi sağ çaprazından Cerny vurdu, top yan ağlarda kaldı. 

NUBEL'DEN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR

70 dakikada gelişen Hradec Kralove hücumunda sol kanattan ceza sahasına açılan ortada arka tarafta Abdullahi Umar'ın şutunu Nübel çıkardı. Ceza yayından çekilen şuta da bir kez daha Nübel müdahale etti ve kornere gönderdi.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

71. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Ouattra, Abdullahi Umar'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

BEŞİKTAŞ SEMİH İLE ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, 80. dakikada öne geçti. Savunma arkasına sarkan Ndidi sağ kanattan ortayı yaptı, savunmadan seken top kaleci Zadrazil'i geçti. Kale sahasında bulunan Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.

KARA KARTAL İSTANBUL'A AVANTAJLI DÖNDÜ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazanarak avantajı cebine koydu. Rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıManchini:

Helal olsun Beşiktaş başarılar

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Haber YorumlarıBİRİSİ:

Şimdi bu kafayla derler biz reale 8 atarız tinerin gücü işte tenekede durdugu gibi durmaz

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

grzkl birisi

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