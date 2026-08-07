Dehşet anları kamerada! Arkadan yaklaştı, tek yumrukla merdivenlerden düşürdü
Polonya’nın başkenti Varşova’da tren istasyonunun önünde arkadaşıyla sohbet eden bir adam, arkasından yaklaşan kişinin ani saldırısıyla merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Saldırgan olayın ardından koşarak bölgeden uzaklaştı.
- Polonya'nın başkenti Varşova'daki bir tren istasyonunda bir kişi, arkadaşıyla sohbet eden bir adama arkasından yaklaşıp tek yumruk vurarak merdivenlerden düşmesine neden oldu.
- Saldırgan, olayın ardından merdivenlerden yukarı koşarak bölgeden hızla uzaklaştı ve o anlar kameraya yansıdı.
- Varşova'da son aylarda toplu taşıma ve istasyon çevrelerinde başka şiddet olayları da yaşandı; Nisan'da bir geçitte bir kişiyi dövüp soyan 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı, Haziran'da ise bir tramvayda ABD vatandaşına saldıran kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Polonya’nın başkenti Varşova’da bir kişi, tren istasyonunun önünde arkadaşıyla sohbet eden bir adama aniden vurarak merdivenlerden aşağı düşmesine neden oldu. Saldırının ardından şüpheli hızla bölgeden uzaklaşırken, o anlar kameraya yansıdı.
MERDİVENLERDE ANİDEN SALDIRDI
Olay, Polonya’nın başkenti Varşova’daki tren istasyonunda meydana geldi. Arkadaşıyla sohbet eden bir kişi, arkasından yaklaşan kişinin ani saldırısına uğradı.
Saldırgan, önünde bulunan adama vurarak dengesini kaybetmesine neden oldu. Aldığı darbenin etkisiyle merdivenlerden aşağı düşen adam, basamaklarda yuvarlandı.
SALDIRININ ARDINDAN KAÇTI
Saldırıyı gerçekleştiren kişi ise olayın hemen ardından merdivenlerden yukarı doğru koşarak bölgeden uzaklaştı.
Görüntülerde saldırganın yanında bulunan başka bir kişinin olay anını kaydettiği görülürken, ikilinin birlikte hareket edip etmediğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.
VARŞOVA'DA BENZER SALDIRILAR DA YAŞANDI
Varşova'da son aylarda toplu taşıma ve istasyon çevrelerinde başka şiddet olayları da kayıtlara geçti. Nisan ayında Varşova Merkez İstasyonu'nun altındaki geçitte bir kişiyi dövüp soyan 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Haziran ayında ise bir tramvayda 37 yaşındaki ABD vatandaşına saldıran bir kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı