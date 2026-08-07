Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku geldi. Il Mattino'nun haberine göre sarı-lacivertli ekip, Napoli'den ayrılması beklenen Belçikalı santrfor için harekete geçti.

TRANSFER İÇİN 10 MİLYON EURO

Haberde Romelu Lukaku'nun transferi için gereken rakama da yer verildi. Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüyü 10 milyon euro karşılığında transfer edebileceği belirtildi.