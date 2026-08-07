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Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe'den Lukaku bombası
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Fenerbahçe, Napoli'den ayrılması beklenen Romelu Lukaku için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüyü 10 milyon euro karşılığında transfer edebileceği öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku geldi. Il Mattino'nun haberine göre sarı-lacivertli ekip, Napoli'den ayrılması beklenen Belçikalı santrfor için harekete geçti.

TRANSFER İÇİN 10 MİLYON EURO

Haberde Romelu Lukaku'nun transferi için gereken rakama da yer verildi. Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüyü 10 milyon euro karşılığında transfer edebileceği belirtildi.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMihrali:

daha dün bu futbolcuyla Trabzonspor talip diyordunuz, şimdi fb diyorsunuz. bırakın masabaşında haber üretme işini.

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Haber YorumlarıSedat Babayurdu:

Romelu Lukaku, gelirse süper olur.

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