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Menderes Belediye Başkanı Çiçek dahil 16 şüpheli adliyede

Menderes Belediye Başkanı Çiçek dahil 16 şüpheli adliyede Haber Videosunu İzle
Menderes Belediye Başkanı Çiçek dahil 16 şüpheli adliyede
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İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

  • İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.
  • Soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçları inceleniyor.
  • 4 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı; Belediye Başkan Yardımcısı R.S.'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya çıktı.

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

BAŞKAN ÇİÇEK DAHİL 16 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 4 Ağustos Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi, gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Belediye Başkan Yardımcısı R.S. de daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 16'ya çıktı. 

TAMAMI ADLİYEDE

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Şüphelilerin hastanedeki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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