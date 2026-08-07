Talihsiz kadının cenazesi sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı

Eskişehir'de otomobil, tır ve çöp kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 56 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 26 RF 544 plakalı otomobil, O.B. idaresindeki 64 NF 359 plakalı tır ve S.S.U. yönetimindeki 26 ALG 499 plakalı Odunpazarı Belediyesi'ne ait çöp kamyonu ile şiddetle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle demir yığınına dönen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

EKiPLER ZAMANLA YARIŞTI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobilde yolcu konumunda bulunan Z.E. (56) isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

LPG TEHLİKESİNE KARŞI GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Otomobilin LPG'li olması sebebiyle patlama ve yangın riskine karşı polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Araçta sıkışan talihsiz kadının cansız bedenini çıkarmak için itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin kesici ve ayırıcı ekipmanlarla yürüttüğü yaklaşık yarım saatlik titiz çalışmanın ardından Z.E.'nin cenazesi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde polis ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı