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Fenerbahçe'den Martinelli bombası: Arsenal servet istiyor

Fenerbahçe'den Martinelli bombası: Arsenal servet istiyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı, Arsenal'in ise yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

  • Fenerbahçe'nin, Arsenal'de forma giyen Gabriel Martinelli'yi kadrosuna katmak için transfer girişimlerinde bulunduğu iddia edildi.
  • Arsenal, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor; Martinelli'nin güncel piyasa değeri 45 milyon euro.
  • Gabriel Martinelli, profesyonel kariyerine Ituano'da başladı ve 2019'da 7 milyon 100 bin euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu; Brezilya Milli Takımı'nda 27 maçta 5 gol attı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli kulübün, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

ÇOK YÖNLÜ YAPISI DİKKAT ÇEKİYOR

Gabriel Martinelli'nin kanatların yanı sıra 9 ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilmesi, teknik heyetin oyuncuya yönelik ilgisini artıran başlıca etkenler arasında gösterildi.  Fenerbahçe'nin hücum hattında birden fazla bölgede görev yapabilen Martinelli'yi kadrosuna katarak alternatiflerini artırmayı hedeflediği belirtildi.

ARSENAL 60 MİLYON EURO İSTİYOR

Arsenal'in Brezilyalı futbolcu için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Martinelli'nin transferinin gerçekleşmesi halinde, bu hamlenin Fenerbahçe tarihinin en yüksek maliyetli transferlerinden biri olabileceği aktarıldı.

KARİYERİNE ITUANO'DA BAŞLADI

Gabriel Martinelli, profesyonel futbol kariyerine Brezilya temsilcisi Ituano'da başladı. Brezilyalı futbolcu, 2019 yılında 7 milyon 100 bin euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'e transfer oldu. Martinelli, Brezilya Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 27 karşılaşmada görev yaptı ve 5 gol kaydetti.

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