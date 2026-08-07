Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon! 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonların 3. dalgası gerçekleştirildi.

Ekipler İzmir, Aydın ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

21 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şüpheliler arasında belediye yöneticileri, CHP'li bir meclis üyesi, avukatlar, iş insanları, firma ve otel sahipleri ile mimar ve mühendisler bulunuyor.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılık, soruşturmayı “rüşvet” ve “irtikap” suçlamaları kapsamında sürdürüyor.

YENİ PARTİLİ VEKİLİN KIZI VE DAMADI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında Aydın Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar’ın da olması dikkat çekti.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklamada bulundu. Yayımlanana açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2025/186146 soruşturma numaralı dosya kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde; soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış, yapılan değerlendirmeler sonucunda;

1- Şebnem Kars Şenol (Özel Kalem Müdürü)

2- Resul Mert Çiftçi (İnşaat Firma Sahibi)

3- Oğuz Ali Helvacı (İnşaat Firma Sahibi)

4- Umut Yaşar (Avukat)

5- Ertan Can Yazıcı (İş insanı)

6- Oğuzhan Turan (Belediye E. Başkan Yardımcısı)

7- Şefik Çalık (Firma sahibi)

8- Kağan Özcan (Otel Sahibi)

9- İsmail Yurtseven (Eğitimci)

10- Macit Günel (İş insanı)

11- Ezgi Tezcan Yaşar (Avukat)

12- Atıl Ulaş Bengi ( Tekniker)

13- Şakir Eviz (Firma sahibi)

14- Emrah Temel (Firma sahibi)

15- Hakan Tanır (Otel Sahibi)

16- Haşmet Akkuş (İş insanı)

17- Yusuf Yazıcı (Firma Sahibi)

18- Ali Kotan (CHP Meclis Üyesi)

19- Cumhur Ulusoy (Mimar)

20- Hasan Hüseyin Demirkol (Harita Mühendisi)

21- Ertan Sözmener (Muhasebeci)

İsimli / ünvanlı şüpheliler hakkında 07.08.2026 tarihinde İzmir, Antalya ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Kuşadası Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Soruşturma kapsamında tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları, dosyadaki bilgi ve belgeler ile MASAK tarafından hazırlanan raporlarda yer alan hesap hareketleri incelendi. İlk operasyonda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, Aydın, İzmir ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Ömer Günel, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal tutuklandı. İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen yeni beyanlar, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda operasyonların kapsamı genişletildi. Son olarak soruşturmanın 3. dalgasında belediye yöneticileri, CHP’li bir meclis üyesi, avukatlar, iş insanları, firma ve otel sahipleri ile mimar ve mühendislerin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İzmir, Aydın ve Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma “rüşvet” ve “irtikap” suçlamaları kapsamında devam ediyor.