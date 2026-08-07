Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltında! Savunması pes dedirtti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bazı anonim hesaplar hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve X'teki "profdraleks" kullanıcı adlı hesabın sahibi olduğu öne sürülen Cengiz Yıldız'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Burak Doğan'ın haberine göre Yıldız, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken tartışma konusu olan bazı paylaşımların kendisine ait olduğunu doğruladı. Yıldız, söz konusu ifadelerin tehdit veya hakaret amacı taşımadığını öne sürdü.

AZİZ YILDIRIM'IN KIZIYLA İLGİLİ İFADELER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Soruşturma öncesinde Yıldız'ın da içerisinde bulunduğu belirtilen "2027 Hakan Safi" isimli kapalı sohbet grubunda Aziz Yıldırım'ın kızı hakkında kullanılan ifadeler ortaya çıkmıştı. Aziz Yıldırım da kendisinin yanı sıra kızının hedef alındığını belirterek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Yıldız ise ifadesinde Aziz Yıldırım'ın ailesine ilişkin yaptığı bir paylaşımın sohbet sırasında gündeme geldiğini ve geçmişte yaşanan bir olayı hatırlatmak amacıyla bunu yazdığını savundu.

"MİZAH VE ESPRİ AMAÇLI"

Cengiz Yıldız'a, Aziz Yıldırım'ın ölümüne ilişkin başka bir kullanıcının yaptığı paylaşıma verdiği yanıt da soruldu. Yıldız, bu paylaşımındaki ifadelerinin "mizah ve espri amaçlı" olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe camiasında geçmişte yaşanan bazı tartışmalara gönderme yaptığını belirten Yıldız, herhangi bir tehdit amacı taşımadığını savundu.

Başka hesaplarla yaptığı yazışmalara ilişkin de konuşan Yıldız, bazı ifadeleri arkadaşları arasındaki sohbet sırasında kullandığını söyledi.

KAPALI GRUPLA İLGİLİ KONUŞTU

Yıldız, ifadesinde "2027 Hakan Safi" isimli kapalı X grubuyla ilgili de bilgi verdi. Yaklaşık 12-13 kişinin bulunduğu grubun kendisi tarafından kurulmadığını belirten Yıldız, gruba kimin davetiyle katıldığını hatırlamadığını söyledi. Grubun amacının Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmak olduğunu öne sürdü.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Cengiz Yıldız, ifadesinin devamında hakkındaki suçlamaları reddederek, kendisinin de çocukları olduğunu söyledi. Bir Fenerbahçeli olarak Aziz Yıldırım'ın kızını kendi kızı gibi gördüğünü savunan Yıldız, "Böyle bir suçlamayı kabul edemem" dedi.

AZİZ YILDIRIM: KIZIMDAN NE İSTİYORSUNUZ?

Aziz Yıldırım, bazı hesapların kendisini ve kızını hedef aldığını belirterek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet dilekçesinde, kızının fotoğrafının kullanıldığı bazı paylaşımlarda hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden ifadelerin bulunduğu iddia edilmişti. Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun ağustos ayındaki toplantısında konuya tepki göstererek, "Beni tenkit edebilirsiniz. Bana hakaret etmeden ne söylemek istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Ama kızımdan ne istiyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.