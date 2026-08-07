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CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Haber Videosunu İzle
CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisiyle bel altı mesajları ortaya çıkmıştı. Bu mesajların ardından CHP, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.

  • CHP, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'i tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla gözaltı kararı verilmişti.
  • Soruşturma kapsamında ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarında Çiçek'in rüşvetten elde edildiği iddia edilen paralarla sevgilisini yurt dışına gönderme planı yaptığı ve belediye işlerini aracılar üzerinden yürüttüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında disiplin süreci başlatıldı.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Çiçek’in “tedbirli olarak kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

“PARTİ İLKELERİYLE BAĞDAŞMADIĞI KANAATİNE VARILDI”

Nalbantoğlu, kararın CHP’nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda alındığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır.”

TEDBİRLİ OLARAK KESİN İHRAÇ İSTEMİ

Bu değerlendirme doğrultusunda Çiçek hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını bildiren Nalbantoğlu, “Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır” dedi.

Sürecin CHP Tüzüğü’nde belirlenen usul ve esaslara göre yürütüleceğinin altını çizen Nalbantoğlu, hukukun üstünlüğü ile savunma hakkının gözetileceğini vurguladı.

“HİÇBİR DAVRANIŞA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK”

Nalbantoğlu, CHP’nin kurumsal bütünlüğünü ve örgüt disiplinini kişisel tutumların üzerinde tuttuğunu belirterek şu mesajı verdi:

Cumhuriyet Halk Partisi ; kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halkımıza karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde görmektedir. Partimizin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek; örgütümüzün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışı kararlılıkla korunacaktır.”

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 4 Ağustos'ta sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelilerden firari olarak aranan belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi Rüzgar Sönmez de 5 Ağustos'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sönmez'in yakalanmasıyla gözaltındaki şüphelilerin sayısı 16'ya yükselmişti.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Belediye Başkanı Çiçek'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında skandal Whatsapp mesajları, sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştı. Çiçek'in sevgilisine gönderdiği cinsel içerikli mesajlar tepki toplamıştı.

İŞTE O ŞOK EDİCİ YAZIŞMALAR

Ortaya çıkan mesaj kayıtlarında, Başkan Çiçek'in rüşvetten elde edildiği iddia edilen paralarla sevgilisiyle birlikte yurt dışına kaçma planı yaptığı ve belediyedeki işleri aracılar üzerinden yürüttüğünü itiraf ettiği diyaloglar medyaya şu şekilde yansıdı:

Sevgilisi: Aşkım seni çok kıskanıyorum. Karından bile kıskanıyorum. Belediyeyi ihmal etme aşkım.

İlkay Çiçek: Benim gözüm sadece seni görüyor bebeğim. Belediyeyi nerden çıkardın?

Sevgilisi: Geleceğimiz ama aşkım. Aşkım para biriktireyim derken kendini ele verme. Çok korkuyorum boğam benim.

İlkay Çiçek: Merak etme biraz daha para biriktireyim. Yurtdışına göndereyim seni. Yurtdışında sadece sen ve ben. Merak etme bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Bu salakları kullanıyorum.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHaber yorum:

"yeni Parti" ye geçer orası sever böyle adamları....

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Vay salaklar vay..neden oy vermişler ki..

yanıt11
yanıt5
Haber YorumlarıAbdullah:

AK-MATİK ile tertemiz olur!

yanıt5
yanıt8
Haber Yorumlarıali tartan:

Abdullah sen öylemi temizlendin

yanıt4
yanıt2
Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Siyaset kurumu kaldırılması gereken bir durumdur. ülkeye zarardan başka bir şey değildir

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAYKUT TUNA:

Bugüne kadar gördüğüm en güzel yorum. Tabii padişahlık kastedilmiyorsa...

yanıt5
yanıt4
Haber Yorumlarıadem sevindik:

Yani ABD nin eyaleti mi olsun diyorsun.

yanıt6
yanıt4
Haber YorumlarıMetin Durmus:

Yüzlerce kamu binası ve binlerce memur olmadan mütevazı bir saraydan 1 padişah üç kıta idare ediyordu. şimdi nerdeyse her metre kareye bir saray diktik binlerce kral yetiştirdik ama o bir padişah zamanının verimini alamıyoruz neden...?

yanıt3
yanıt1

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