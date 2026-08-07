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Adıyaman'da dehşet anları: Kamyonetle daldı, metrelerce sürükledi

Adıyaman'da dehşet anları: Kamyonetle daldı, metrelerce sürükledi Haber Videosunu İzle
Adıyaman'da dehşet anları: Kamyonetle daldı, metrelerce sürükledi
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Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Görüntülerde bir şahsın kamyonetle kavga edenlere dalıp çarptığı kişiyi metrelerce sürüklediği anlar yer aldı. 6 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kavgaya kamyonetle dalan şahsın çarptığı kişi metrelerce sürüklendi.

Edinilen bilgilere göre, 2 Ağustos tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Mestan Köyü yakınlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen olayda şahıslar bir birine sopa, demir çubuklar, tekme ve yumruklarla saldırmıştı. Kavgada 7 kişi darp neticesi yaralanırken 6 kişi ise gözaltına alındı.

KAMYONETLE ÇARPTIĞI ŞAHSI METRELERCE FIRLATTI 

Yaşanan olaydan sonra kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların bir birine öldüresiye saldırması kameralara saniye saniye yansıdı. Bir şahsın ise kamyonetle kavga yerine dalarak kavga eden şahsa çarpması anları ise yürekleri ağza getirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Hiçte metrelerce sürüklemiyor hayatınız yalan

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