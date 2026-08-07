Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı. Çalıştaya katılan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e "Terörsüz Türkiye süreci" ve "internet medyası" hakkında dikkat çeken sorular yöneltti.

"TERÖRÜ MÜ BİTİRECEK, YOKSA HERKESE YAYILAN BİR PAKET Mİ OLACAK?"

Sorusuna, Bakan Gürlek’e teşekkürlerini ileterek başlayan Av. Bedia Teymur "Aslında çok önemli bir konu 'Terörsüz Türkiye'. Sonsuz desteğimiz var ve bu konuda da gerçekten çok fazla mağduriyetler yaşandığını biliyoruz. Bununla ilgili bir değerlendirme yapmanızı rica edecektim. Gerçekten bu terörü mü bitirecek, yoksa aslında barış, huzur ve herkese yayılacak olan bir paket mi olacak? İçeriği tam olarak nedir?" dedi.

"SAHTE HESAPLAR HAKKINDA YASADA DÜZENLEME OLACAK MI?"

İkinci sorusunu da yönelten Bedia Teymur, dijital medya sektöründe yaşanan aksaklıklara dikkat çekerek "İnternet medyası hakikaten hala hak ettiği yerde değil. Şimdi internet medyası dedik ve dijital çağın içerisindeyiz. Dijital çağda şu anda sizin de dediğiniz gibi öyle bir hal aldı ki artık bu yasalarla, tek tek yasalarla değil de isim isim, kişi kişi, fake hesaplar açarak canlarının her istediğini yapan kişilerle mücadele ediyoruz. Yani biz kurumsal olarak da bunlarla mücadele ediyoruz. Çünkü bizim elde ettiğimiz bir kurumsal kimliği, hafızası olan, 20-30 yıldır olan kurumların aslında ne yapacakları, yani en fazla ne kadar kötülük yapabilirler?

Buradan yola çıkarak... Bir kişinin fake hesap açarak yapacağı tahribat bunun yanında sıfır derecesinde olacaktır. Ve daha önce de söyledim, Okan Bey ile beraber bir çalışmaya katıldığımızda dedim ki: Önce şu fake hesap ve canının her istediği hesabı açarak canının her istediğini yapan kişilerin önüne yasal olarak geçmek gerekir.

Şimdi biliyorsunuz Sayın Bakanım, 5651 sayılı kanunumuz var ve bu kanunda bu fake hesapları, yer sağlayıcı olarak geçen kişilerin tamamen sorumsuz tutulması hallerinden bir an önce bu düzenlemenin kaldırılması gerekiyor. Biz bütün içeriklerimizden sorumluyuz ama bunlar hesap açtıkları, hesap verdikleri kişilerin hiçbir şekilde sorumlusu değiller. Yani bir kişi hesap açtığı zaman bir kere ‘hangi amaçla açmalı?’ diye bir soru sorulması gerekiyor. Bu konuda bir dijital yasada bir düzenleme yapılacak mı? Ve biz sonuna kadar -ben de avukatım bu konuda çok çalışıyoruz- destekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

BAKAN GÜRLEK: YASA ÇOK SADE AMA İNSANLARIN KAFASINDA BİRKAÇ SORU VAR

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur’a soruları için teşekkür eden Bakan Gürlek, Bedia Teymur ile İstanbul’dan tanıştıklarını ve daha önce de görüştüklerini belirterek, ilk soru olan “Terörsüz Türkiye” konusunu detaylandırdı: "Gerçekten Terörsüz Türkiye çok önemli. Yani bakın, bir ülkede terör varsa sadece yani huzur, güvenlik, kamu düzeni anlamında demiyorum; yatırımcı gelmez, hukuk güvenliği olmaz. Türkiye bunları gördü, 40 yıldan beri terör illeti bu bölgede de oldu muhtemelen. Bu bölgede de Sayın Milletvekilimizle de görüştük, Sayın Valimizle de görüştük. İnsanlar artık kesinlikle terörün bitmesini istiyor. Bakın burada anketler yapıldı, %91 oranında vatandaşlarımız 'Terörsüz Türkiye' sürecinin geçilmesini istiyor. Bunun üzerine iki yıl önce Ahlat'ta, önce Devlet Bahçeli Sayın Genel Başkanın bir açıklaması üzerine bu görüşmeler yapıldı, daha sonra konuşmalar yapıldı ve en sonunda artık yasal düzenlemesi yapıldı.

Yasa aslında çok sade ama tabii insanların kafasında birkaç soru var. İşte 'Apo çıkacak mı, çıkmayacak mı?' bu tarz sorular var. Ben size şunu söyleyeyim: Bu Terörsüz Türkiye'nin biz tabii bu kanun maddelerini özellikle düzenlediğimiz için, yazdığımız için, Meclis'e katkı sunduğumuz için gerekçelerini de biliyoruz; hangi maddenin hangi amaçla gittiğini de biliyoruz. Bu kanunun birinci maddesi, yürürlüğe giriş maddesi: Kesinlikle PKK ve KCK silahlı terör örgütü tüm unsurlarıyla birlikte kendini feshedecek, silahları bırakacak, örgütün tasfiye olduğunun tasdikinden sonra bu kanun yürürlüğe girecek. Yani bir kere bunlar olmadan bu kanun yürürlüğe girmeyecek. Örgütün tamamını feshetmesi gerekiyor, silahları tamamını bırakması gerekiyor, örgütün tasfiye olması gerekiyor ve bunların da Milli Güvenlik Kurulu'nca tespit ve tasdiki gerekiyor. Yani bu birinci madde, giriş maddesi. Bu olduktan sonra diğer hükümler ortaya çıkacak. Yani bu örgüt feshedildi, silahları bıraktı, tasfiye edildi, Milli Güvenlik Kurulu bir karar verdi, dedi ki ‘Evet burada artık kanun yürürlüğe girebilir.’ Daha sonra Resmi Gazete'de yayınlanınca kanun yürürlüğe girecek."

"KİMLER KANUNDAN YARARLANACAK?"

Düzenlemenin detaylarını açıklamaya devam eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada elbette bu kanundan yararlanacak bir kesim var. Bunlar işte sayıları var; 2600 var, 3800 var... Burada tabii biz kademeli olarak bir düzenleme yaptık. Kesinlikle silahlı bir adam öldürme eylemine karışan şahıslar; yurtdışında da olsa, yurtiçinde de olsa, halen cezaevinde de olsa bunlar kesinlikle bu kapsam dışında tutuldu, istisna. Yani bunlar hiçbir şekilde yararlanmayacak. Ama bu kapsamdan yararlanacak kişiler var. Bunlar kanunun ikinci maddesinde yazıldı. İşte; propaganda, örgüt üyeliği, örgüt kurma ve yönetme... Yani adam öldürme eylemine iştiraki olmaksızın içeride bulunan ya da yurtdışında olan kişiler bu kanundan yararlanacak.

Bu da bakın, bu da öyle çok kolay değil. Burada da bir kurul kurduk, burada da 7. maddesinde kanunun bir kurul var. İçişleri... Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında işte; Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterlerinin bulunduğu bir kurul var. Bu kurul da bu suçların yararlanıp yararlanmayacağına, işte memnu hakların iade edilip edilmeyeceğine karar verecek. Yani bunun da bir takdir hakkı var, her başvuruyu bu kurul illa olumlu değerlendirmek zorunda değil. Ama şu var: Biz netice olarak terörün bitmesini istiyoruz. Bu netice önemli. Yani terör bitecek, inşallah bütün vatandaşlarımız da bunu istiyor. Terörsüz Türkiye, ülkenin aydınlık geleceği demek, yarınları demek, yatırım gelmesi demek, istihdam gelmesi demek ve hukukun düzgün işlemesi demek. Netice çok önemli. Bununla ilgili elbette mutlaka tartışmalar çıkacaktır, başkaca ayrı sesler de çıkacaktır ama bunu özellikle bizler, sizler insanlara doğru anlatmamız lazım. Burada biz Adalet Bakanlığı olarak 50 tanelik bir maddelik işte vatandaşlarımıza sorulan sorularla ilgili bir 50 maddelik bir hap şeklinde bir el kitapçığı hazırladık. İşte vatandaş yolda soruyor: 'Apo yararlanacak mı?' Hayır, yararlanmayacak. 'Efendime söyleyeyim, kaç yıl sonra bunlar gelip Türkiye'de siyaset yapabilecek?' Bu tarz sorularla ilgili cevap hazırladık. Bu yeni bir yasa, inşallah Meclis'ten de büyük partilerin katılımıyla geçer. Yani şu ana kadar 360'ın üzerinde imza ile açıldı, Genel Kurul'da gündemde ve ben inanıyorum şahsi olarak, 400'ün üzerinde bir sayıyla kabul edilecek. Bu da aslında Meclisimizin de vatandaşlarımızın da ne kadar kararlı ve iradeli bir şekilde bu yasanın yürürlüğe girmesini istediğini söylüyor. Terörsüz Türkiye ile ilgili sorunuz inşallah cevaplayabildim.”

"YASA UYGULANIYOR AMA EKSİKLİKLERİ VAR"

Avukat Bedia Teymur’un ikinci sorusunu da yanıtlayan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "5651 sayılı yasa var, uygulanıyor ama eksiklikler var bu yasada. Özellikle internet medyasında mutlaka bir sorumlu şahıs olması lazım, bir haber sitesinin künyesi olması lazım. Yani mutlaka vardır ama burada genelde sahte isimler kullanılıyor.

Sosyal medya yasası, en baştan dediğim gibi aslında bu sosyal medya yasası çıkarsa bu sorunların %90'ı çözülmüş oluyor. Yani bir kere sosyal medyada bunu kullanan bir sorumlu olacak, internet haberciliğinde de sorumlu olacak, sosyal medya hesabı açan da sorumlu olacak. Burada her suçta savcılık sosyal medya hesabı sahibini sorgulamayacak, biz bunları yazdık. 'Katalog suçlar' olacak, bu suçlar işlendiğine dair şüphe varsa savcılık ya da mahkeme yazacak, diyecek ki 'Bu hesabın sahibi kim?'. O zaman o hesabın sahibi sorumluluğu ortaya çıkacak. 5651 ile ilgili düzenlemeler yapılabilir, sizin söylediğiniz konularda ben de katılıyorum. Çünkü biz savcılarımızla uygulamadan geldiğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Yazı yazıyor; 'Burada işte bu sitenin, internet sitesinin sorumlusu kimdir?' diye, cevap alamıyoruz. Çünkü neden? Bir sorumlu yok. Yani bir daha doğrusu vergi kaydı yok, daha doğrusu bir genel yayın yönetmeni yok, daha doğrusu bir şeyi yok yani; bir adresi yok, irtibat adresi yok, şubesi yok. Tamamen oradan bir hesap kurmuş, işte bu şekilde... Bunların mutlaka kuralı olması lazım."