Asrın canisi kurbanlarını bu bitkiyle avlamış! Etkisi silahtan beter

Sapık milyarder Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin tartışmalar sürerken, sosyal medya ve bazı alternatif yayınlarda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Epstein, mağdurlarını etkisiz hale getirmek amacıyla “Borazan Çiçeği” olarak bilinen ve güçlü toksik özelliklere sahip bir bitki içeren karışımlar kullanmış olabilir.

CİDDİ NÖROLOJİK ETKİLERİ VAR

Söz konusu bitkinin, bilimsel adıyla Datura, yüksek dozda alındığında ciddi nörolojik ve fiziksel etkilere yol açtığı biliniyor. Uzmanlara göre bu bitkinin içerdiği alkaloidler; yüksek dozda bedensel felce benzer etkiler, hafıza oluşumunun baskılanması, yakın geçmişi hatırlayamama, şiddetli halüsinasyon ve bilinç bulanıklığı gibi sonuçlara neden olabiliyor.

DOSYADAN ÇIKAN BELGE BÜYÜK SES GETİRDİ

Ancak bugüne kadar kamuoyuna açıklanan Epstein belgelerinde, bu tür bir bitkisel karışımın kullanıldığına dair doğrudan ve doğrulanmış bir adli kayıt bulunmuyor. İddiaların resmi soruşturma dosyalarında açık şekilde yer almadığı belirtiliyor.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Epstein davasına ilişkin milyonlarca sayfalık belgenin bir kısmı kamuoyuyla paylaşılmış olsa da, dosyaların önemli bölümü hâlâ karartılmış durumda. Bu nedenle yeni iddialar zaman zaman sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Yetkililerden söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.







