Araç sahipleri dikkat! Ekspertiz ücretlerine düzenleme geliyor

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla oto ekspertiz sektöründe yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Taslağa göre ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirlenecek. Ücretler; araç sınıfı, ekspertiz kapsamı ve il-ilçe bazına göre farklılık gösterebilecek.

TÜM ARAÇ BİLGİLERİ SİSTEME YÜKLENECEK

Sabah gazetesindeki habere göre ekspertiz işletmeleri, hazırladıkları raporları ve araç kimlik bilgilerini Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi’ne yükleyecek. Sistem üzerinden araçların tescil, muayene, kilometre, hasar ve servis kayıtları sorgulanabilecek.

EKSPERTİZ ŞİRKETLERİ SORUMLU OLACAK

Yeni düzenlemeye göre ekspertiz firmaları; raporda yer almayan arıza, hasar veya eksikliklerden kaynaklanan değer kaybı ve onarım masraflarından sorumlu tutulacak.

Taslakta ayrıca klima ve cam otomatiği gibi sistemlerin çalışmaması “fonksiyon kaybı”, motor veya şanzımandan gelen olağan dışı sesler ise “sesli çalışma” olarak değerlendirilecek.

Bir parçanın yüzde 30’dan fazlasının boyalı olması halinde rapora “boyalı” olarak işlenecek.

5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI

Ekspertiz raporunun hatalı veya eksik olduğu düşünülürse 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz yapılabilecek. İtirazın kabul edilmesi halinde araç yeniden incelenecek ve rapor ücretsiz şekilde yenilenecek.

Ekspertiz raporlarında, alıcı veya satıcının pazarlık gücünü etkileyebilecek yönlendirici yorumlara da yer verilmeyecek.

Kaynak: Haberler.com