Haberler

Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamalarında Murat Boz Rüzgarı

Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamalarında Murat Boz Rüzgarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da Petrolspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında düzenlenen konser etkinlikleri, ünlü sanatçı Murat Boz'un da aralarında bulunduğu sanatçıların performanslarıyla coşku dolu anlara sahne oldu. On binlerce vatandaşın katıldığı etkinlik, kutlama sevincini doruk noktasına taşıdı.

Batman'da Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında düzenlenen konser etkinlikleri vatandaşların yoğun katılımıyla devam etti. Kutlamalarda ünlü sanatçı Murat Boz ile sanatçılar Cengiz İmren, Rewşan Çeliker, Veysel Akat ve Batmanlı yerel sanatçılar sahne aldı.

Şampiyonluk kupası kutlamaları kapsamında kent merkezinde düzenlenen konser programına on binlerce vatandaş katıldı. Murat Boz'un sahneye çıkmasıyla birlikte meydanda büyük coşku yaşandı. Vatandaşlar sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca gençler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluşan binlerce kişi müzik eşliğinde eğlenirken, sahne alan sanatçılar performanslarıyla vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Işık gösterileri ve sahne performanslarıyla renklenen kutlamalarda vatandaşlar şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Gece boyunca devam eden etkinliklerde oluşan yoğun kalabalık ve coşkulu atmosfer dikkat çekti. Vatandaşlar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek Batman'da unutulmaz bir gece yaşandığını ifade etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump İran'ın yanıtını beğenmedi: Kesinlikle kabul edilemez

Trump, İran'ın yanıtına bir kez daha burun kıvırdı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Muhittin Böcek'ten etkin pişmanlık başvurusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı

90+5'te belki de şampiyonluğu kaybettiklerini sandılar ama...
Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular

Sorumsuzluğun da bu kadarı! Yaptıkları şey yenilir yutulur gibi değil
Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti

2 çocuk babası genç, yaya üst geçidinde feci şekilde can verdi
Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı

90+5'te belki de şampiyonluğu kaybettiklerini sandılar ama...
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi

İnanılmaz anlar! Son saniyede attılar, ligde kaldılar

Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti

Avrupa ülkesinde düşen İHA, Savunma Bakanını koltuğundan etti