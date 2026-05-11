Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamalarında Murat Boz Rüzgarı

Batman'da Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında düzenlenen konser etkinlikleri vatandaşların yoğun katılımıyla devam etti. Kutlamalarda ünlü sanatçı Murat Boz ile sanatçılar Cengiz İmren, Rewşan Çeliker, Veysel Akat ve Batmanlı yerel sanatçılar sahne aldı.

Şampiyonluk kupası kutlamaları kapsamında kent merkezinde düzenlenen konser programına on binlerce vatandaş katıldı. Murat Boz'un sahneye çıkmasıyla birlikte meydanda büyük coşku yaşandı. Vatandaşlar sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca gençler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluşan binlerce kişi müzik eşliğinde eğlenirken, sahne alan sanatçılar performanslarıyla vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Işık gösterileri ve sahne performanslarıyla renklenen kutlamalarda vatandaşlar şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Gece boyunca devam eden etkinliklerde oluşan yoğun kalabalık ve coşkulu atmosfer dikkat çekti. Vatandaşlar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek Batman'da unutulmaz bir gece yaşandığını ifade etti. - BATMAN

