Afyonkarahisar'da CHP'ye bir şok daha! Meclisteki çoğunluğu da kaybediyorlar

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirdi. Köksal’la birlikte 6 CHP’li belediye meclis üyesinin de AK Parti’ye katılacağı öne sürülürken, bu durumun belediye meclisindeki çoğunluğu değiştirebileceği belirtildi.

  • Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.
  • CHP'li 6 belediye meclis üyesinin de AK Parti'ye geçeceği öne sürülüyor.
  • İddialar gerçekleşirse AK Parti'nin meclis çoğunluğunu alması bekleniyor.

CHP’nin gündeminde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında ortaya atılan dikkat çekici iddialar yer aldı. Siyasi kulislerde konuşulanlara göre Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü.

“AK PARTİ ROZETİ TAKACAK” İDDİASI

İddialara göre Burcu Köksal’ın, salı günü gerçekleştirilecek AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda AK Parti’ye katılması bekleniyor. Ancak Köksal cephesinden konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

6 CHP’Lİ MECLİS ÜYESİNİN DE GEÇECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Siyasi kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre Burcu Köksal’la birlikte CHP’li 6 belediye meclis üyesinin daha partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı ileri sürüldü. Bu gelişmenin gerçekleşmesi halinde Afyonkarahisar Belediye Meclisi’ndeki dengelerin tamamen değişeceği ifade ediliyor.

BELEDİYE MECLİSİ’NDE ÇOĞUNLUK DEĞİŞEBİLİR

Mevcut tabloda Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nde CHP’nin 23 meclis üyesi bulunurken, AK Parti’nin 12, MHP’nin ise 2 üyesi yer alıyor. Belediye Başkanı Burcu Köksal da CHP’den seçilmişti. Kulislerde konuşulan senaryonun gerçekleşmesi durumunda CHP’nin meclisteki üye sayısının 17’ye düşmesi, AK Parti’nin ise 18 üyeye ulaşarak çoğunluğu ele geçirmesi bekleniyor.

3 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA... 

Öte yandan Dinar, Evciler ve Karadilli belediye başkanlarının da CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılmasının beklendiği öne sürüldü. İddialarla ilgili söz konusu belediye başkanlarından herhangi bir açıklama gelmezken, kulislerde ilçe belediye başkanlarının CHP’nin siyasi tutumundan rahatsız oldukları konuşuluyor.

SERT BİR KONUŞMA YAPABİLİR 

Kulis bilgilerine göre Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılması halinde program sırasında dikkat çeken bir konuşma yapması bekleniyor. Köksal’ın özellikle CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert mesajlar vereceği öne sürüldü.

Yorumlar (2)

deep horizon:

canını seven bunlardan kaçıyor

Arif İnanç:

Azcık ya akıllı siyaset yapmayın öğrenin.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

