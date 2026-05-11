Yok artık Mbappe! Kulübe telefon açıp bakın ne dedi

İspanyol basını, Kylian Mbappe’nin El Clasico’da yedek kalacağını öğrenince antrenmanı terk ettiğini iddia etti. Fransız yıldızın daha sonra kulübü arayarak kendisini iyi hissetmediğini söylediği öne sürüldü.

  • İspanyol basını, Kylian Mbappe'nin El Clasico'da yedek kalacağını öğrenince Real Madrid antrenmanını terk ettiğini iddia etti.
  • Mbappe'nin kulüp personelini arayarak kendini iyi hissetmediğini söylediği öne sürüldü.
  • Mbappe, Real Madrid'in Barcelona karşısında 2-0 geride olduğu anı 'Hala Madrid' notuyla paylaştı.

Real Madrid’de son dönemde yaşanan krizlere bir yenisinin daha eklendiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Kylian Mbappe, El Clasico öncesinde yedek kalacağını öğrenince antrenmanı terk etti.

EL CLASICO ÖNCESİ GERİLİM

İspanyol basınından Onda Cero’nun haberine göre teknik heyetin Mbappe’ye El Clasico’da ilk 11’de olmayacağını bildirmesi sonrası Fransız yıldız büyük tepki gösterdi. Haberde, Mbappe’nin konuşmanın ardından Real Madrid antrenmanını dakikalar içinde terk ettiği iddia edildi.

KULÜBE TELEFON AÇTI

Yaşanan gelişmenin ardından Kylian Mbappe’nin kulüp personelini aradığı ve kendisini iyi hissetmediğini söylediği öne sürüldü. Bu telefon görüşmesinin kulüp içinde şaşkınlık yarattığı belirtildi. Real Madrid cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

EL CLASICO PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Fransız yıldızın El Clasico sırasında yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Mbappe’nin, Real Madrid’in Barcelona karşısında 2-0 geride olduğu anı paylaşarak “Hala Madrid” notunu yazdığı görüldü. Yaşanan gelişmeler sonrası gözler yeniden Real Madrid soyunma odasına çevrildi.

