Aziz Yıldırım çalışmalara başladı: İşte kampanya sloganı

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri öncesi Aziz Yıldırım’ın kampanya sloganı “BİZİM FENERBAHÇEMİZ...” olarak belirlendi. İstanbul’daki billboardlarda yer alan afişlerde ise “kupa” vurgusu dikkat çekti.

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım’ın seçim kampanyasında kullanacağı slogan ve afiş detayları netleşti. Yeniden başkanlık koltuğuna oturmak için hazırlıklarını sürdüren Yıldırım’ın kampanya çalışmaları İstanbul genelinde görünmeye başladı.

ANA SLOGAN: BİZİM FENERBAHÇEMİZ...

Aziz Yıldırım’ın seçim sürecinde kullanacağı ana sloganın “BİZİM FENERBAHÇEMİZ...” olduğu öğrenildi. Sloganla birlikte sarı-lacivertli camiada birlik, beraberlik ve aidiyet duygusunun ön plana çıkarılması hedefleniyor. Eski başkanın, özellikle taraftarlar ve kongre üyeleriyle duygusal bağ kurmayı amaçlayan bir kampanya dili tercih ettiği belirtiliyor.

İSTANBUL’DAKİ BILLBOARDLAR DİKKAT ÇEKTİ

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’un birçok noktasındaki billboardlarda Aziz Yıldırım afişleri yer almaya başladı. Afişlerde en dikkat çeken unsur ise “kupa” vurgusu oldu. Uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine son verme mesajı veren Yıldırım’ın, Fenerbahçe’yi yeniden kupalarla buluşturma hedefini ön plana çıkardığı görüldü.

“EVLATLARIMIZA GURURLA AKTARACAĞIMIZ BİR MİRAS”

Aziz Yıldırım’ın seçim afişlerinde yer alan mesajlarda sadece sportif başarı değil, kulübün geleceğiyle ilgili vurgular da dikkat çekti.

Afişlerde yer verilen mesajlardan biri şu ifadeler oldu:

“Bugün birlikte attığımız her adım, evlatlarımıza gururla aktaracağımız bir miras olacak.” Bu sözlerin, camiaya birlik çağrısı ve uzun vadeli kulüp vizyonu mesajı taşıdığı değerlendiriliyor.

Alper Kızıltepe
