Çiftlikte yürek yakan olay! 15 yaşındaki çocuk öldü, ablası ağır yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yem karma makinesine kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kardeşini kurtarmaya çalışan ablası ise ağır yaralandı.

  • Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir besi çiftliğinde 15 yaşındaki Mehmet D., yem karma makinesine kapılarak hayatını kaybetti.
  • Kardeşini kurtarmaya çalışan ablasının kolu makineye koptu ve ağır yaralı olarak Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
  • Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde besi çiftliğinde meydana gelen olay faciayla sonuçlandı. Yem karma makinesine kapılan 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, kardeşini kurtarmaya çalışan ablası ağır yaralandı.

BESİ ÇİFTLİĞİNDE FACİA YAŞANDI

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Türkkarsak Mahallesi’nde bulunan bir besi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Mehmet D., çalıştığı sırada yem karma makinesine kapıldı.

Durumu fark eden yakınları hemen müdahale etmeye çalıştı.

KARDEŞİNİ KURTARMAK İSTERKEN KOLUNU KAYBETTİ

Mehmet D.’yi kurtarmaya çalışan ablasının da kolunu makineye kaptırdığı öğrenildi. Ağır yaralanan genç kadının kolunun koptuğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cenazesi Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan abla ise ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan facia mahallede büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: AA / Ali Tuna
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

