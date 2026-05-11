90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz

İtalya Serie A'da Roma, Parma'yı deplasmanda 90+4 ve 90+11'de bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.

İtalya Serie A 36. hafta maçında Parma ile Roma karşı karşıya geldi. Ennio Tardini'de oynanan mücadeleyi Roma, 3-2'lik skorla kazandı. 

ROMA'DAN UZATMA ANLARINDA İNANILMAZ DÖNÜŞ

Roma, 22. dakikada Donyell Malen ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekibi Parma 47. dakikada Espeto, 87. dakikada Mandela Keita ile geriden gelip üstünlüğü aldı. Mücadelenin uzatma anlarında ise eşine az rastlanacak bir geri dönüş yaşandı. Roma, 90+4'te Devyne Rensch ile skoru dengeledi. Galibiyet için bastıran konuk ekip, 90+10'da penaltı kazandı ve Parma'da Sascha Britschgi, kırmızı kart gördü. Roma, 90+11 dakikada Donyell Malen'in penaltıdan attığı golle geriden gelip maçı kazandı. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi için mücadele veren Roma, 67 puana yükseldi. Parma ise 42 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Roma, Lazio'yu konuk edecek. Parma, Como deplasmanına gidecek.

