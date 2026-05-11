Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
Daha önce Galatasaray'ın paylaştığı bir gönderiyi beğenen Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil Van Dijk, sarı-kırmızılı oyuncu Noa Lang'ın şampiyonluk paylaşımını beğendi.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un forması giyen Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMINI BEĞENMİŞTİ
Liverpool'un İstanbul'da Galatasaray ile oynadığı maçların ardından sık sık sarı-kırmızılıların transfer gündemine gelen Van Dijk, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın paylaştığı bir gönderiyi beğenmişti.
BU KEZ DE NOA LANG'IN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ
34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, bu kez de Galatasaray forması giyen vatandaşı Noa Lang'ın şampiyonluk paylaşımına beğeni yolladı. Bu durum, Liverpool'dan ayrılması beklenen Van Dijk'ın sarı-kırmızılılara mesaj yolladığı şeklinde yorumlandı.
SEZON PERFORMANSI
Liverpool'da bu sezon tüm kulvarlarda 53 maçta sahaya çıkan Van Dijk, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.